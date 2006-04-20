В 33-м туре серии А «Ювентус» победил «Фиорентину» (2:1) и выиграл чемпионат Италии.
Туринцы выиграли скудетто за 5 туров до конца сезона. «Ювентус» стал чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов. Оба показателя являются рекордными для Италии.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Также можно было посмотреть матч в прямом эфире.
- Дата проведения
- 20 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 6 Миленкович, 1:1 – 37 Алекс Сандро, 2:1 – 53, автогол Пеццелья.
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Ювентус –
Шченсны, Ругани, Бонуччи, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Матюиди, Джан, Куадрадо (Де Шильо, 87), Пьянич (Бентанкур, 65), Бернардески (Кин, 74), Роналду.
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Фиорентина –
Лафон, Миленкович, Чеккерини, Пеццелья, Ганцко, Дабо, Бенасси (Жерсон, 73), Кьеза (Муриэль, 66), Верету, Миральяс (Фернандеш, 80), Симеоне.
- Предупреждение:
- Жерсон (80).