В 33-м туре серии А «Ювентус» победил «Фиорентину» (2:1) и выиграл чемпионат Италии.

Туринцы выиграли скудетто за 5 туров до конца сезона. «Ювентус» стал чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов. Оба показателя являются рекордными для Италии.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Также можно было посмотреть матч в прямом эфире.

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