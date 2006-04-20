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    🏆«Ювентус» стал чемпионом Италии 8-й сезон подряд

    Теги Фиорентина Ювентус серия А Италия Футбол

    В 33-м туре серии А «Ювентус» победил «Фиорентину» (2:1) и выиграл чемпионат Италии.

    Туринцы выиграли скудетто за 5 туров до конца сезона. «Ювентус» стал чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов. Оба показателя являются рекордными для Италии.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Также можно было посмотреть матч в прямом эфире.

    Ювентус – Фиорентина 2:1 (1:1, 1:0)
    Дата проведения
    20 апреля, 19.00, «Альянц Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 6 Миленкович, 1:1 – 37 Алекс Сандро, 2:1 – 53, автогол Пеццелья.
    ЮвентусШченсны, Ругани, Бонуччи, Жоау Канселу, Алекс Сандро, Матюиди, Джан, Куадрадо (Де Шильо, 87), Пьянич (Бентанкур, 65), Бернардески (Кин, 74), Роналду.
    ФиорентинаЛафон, Миленкович, Чеккерини, Пеццелья, Ганцко, Дабо, Бенасси (Жерсон, 73), Кьеза (Муриэль, 66), Верету, Миральяс (Фернандеш, 80), Симеоне.
    Предупреждение:
    Жерсон (80).

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