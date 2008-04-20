«Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Локомотива» на 8 очков

В 24-м туре премьер-лиги «Зенит» на выезде победил «Краснодар» (3:2) и набрал 51 очко.

Победный гол на 95-й минуте забил Артем Дзюба, сделавший в матче дубль.

Победа позволила «Зениту» оторваться от идущего вторым «Локомотива» на 8 очков. Отрыв от «Краснодара» увеличился до 9 баллов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Также на Sports.ru можно было посмотреть игру в прямом эфире.

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