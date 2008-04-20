«Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Локомотива» на 8 очков

В 24-м туре премьер-лиги «Зенит» на выезде победил «Краснодар» (3:2) и набрал 51 очко.
Победный гол на 95-й минуте забил Артем Дзюба, сделавший в матче дубль.
Победа позволила «Зениту» оторваться от идущего вторым «Локомотива» на 8 очков. Отрыв от «Краснодара» увеличился до 9 баллов.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Также на Sports.ru можно было посмотреть игру в прямом эфире.
- Дата проведения
- 20 апреля, 21.00, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Сафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров (Стоцкий, 90), Перейра, Газинский, Уткин (Сулейманов, 62), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).
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Зенит –
Лунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Ригони (Нобоа, 87), Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Азмун, Дзюба, Дриусси (Шатов, 90).
- Предупреждения:
- Ригони (35), Смольников (45), Ракицкий (47), Перейра (67), Барриос (71), Анюков (84), Сулейманов (85), Азмун (90).