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    «Зенит» победил «Краснодар» и оторвался от «Локомотива» на 8 очков

    Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Футбол

    В 24-м туре премьер-лиги «Зенит» на выезде победил «Краснодар» (3:2) и набрал 51 очко.

    Победный гол на 95-й минуте забил Артем Дзюба, сделавший в матче дубль.

    Победа позволила «Зениту» оторваться от идущего вторым «Локомотива» на 8 очков. Отрыв от «Краснодара» увеличился до 9 баллов.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Также на Sports.ru можно было посмотреть игру в прямом эфире.

    Краснодар – Зенит 2:3 (1:1, 1:2)
    Дата проведения
    20 апреля, 21.00, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 19 Дзюба, 1:1 – 25 Игнатьев, 1:2 – 69 Ракицкий, 2:2 – 90 Перейра, 2:3 – 90 Дзюба.
    КраснодарСафонов, Мартынович, Рамирес, Спайич, Петров (Стоцкий, 90), Перейра, Газинский, Уткин (Сулейманов, 62), Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 72).
    ЗенитЛунев, Ракицкий, Иванович, Смольников, Жирков, Ригони (Нобоа, 87), Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Азмун, Дзюба, Дриусси (Шатов, 90).
    Предупреждения:
    Ригони (35), Смольников (45), Ракицкий (47), Перейра (67), Барриос (71), Анюков (84), Сулейманов (85), Азмун (90).

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