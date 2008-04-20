Дзюба забил за «Зенит» впервые за 17 матчей. Безголевая серия продлилась 1369 минут

Форвард Артем Дзюба отметился голом в матче 24-го тура чемпионата России с (1:1, первый тайм).

Таким образом, 16-матчевая безголевая серия нападающего в матчах за клуб (чемпионат, Лига Европы, Кубок России) прервалась. Она продлилась 1369 минут.

За клуб Дзюба не забивал с 25 октября прошлого года, когда он отличился в матче Лиги Европы с «Бордо» (2:1). В весеннюю паузу на матчи сборных он забил за сборную России Казахстану (4:0).

Стоит отметить, что в РПЛ Дзюба не забивал с 7 октября, когда он отличился в игре первого круга с «Краснодаром» (2:1). Серия без голов в РПЛ насчитывала 1039 минут.