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    Дзюба забил за «Зенит» впервые за 17 матчей. Безголевая серия продлилась 1369 минут

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Футбол

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба отметился голом в матче 24-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1, первый тайм).

    Таким образом, 16-матчевая безголевая серия нападающего в матчах за клуб (чемпионат, Лига Европы, Кубок России) прервалась. Она продлилась 1369 минут.

    За клуб Дзюба не забивал с 25 октября прошлого года, когда он отличился в матче Лиги Европы с «Бордо» (2:1). В весеннюю паузу на матчи сборных он забил за сборную России Казахстану (4:0).

    Стоит отметить, что в РПЛ Дзюба не забивал с 7 октября, когда он отличился в игре первого круга с «Краснодаром» (2:1). Серия без голов в РПЛ насчитывала 1039 минут.

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