⚡️ Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отписалась в инстаграме от двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Сегодня Евгения разместила в своем аккаунте пост, в котором написала: «Конкурс на самый жесткий комментарий. Раунд». После этого пользователи соцсети заметили, что из подписчиков Медведевой пропала Загитова.

В инстаграме Евгении на данный момент 747 тысяч подписчиков, у Алины – 598 тысяч.

Загитова и Медведева до мая 2018-го тренировались в группе Этери Тутберидзе. Алина выиграла чемпионат Европы-2018 и Олимпиаду в Пхенчхане, Евгения на этих турнирах была второй.

Весной Медведева ушла от Тутберидзе и уехала в Торонто. Сейчас фигуристка работает с канадским специалистом Брайаном Орсером.

На чемпионате мира-2019 Загитова вновь одержала победу, Медведева завоевала бронзу.

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