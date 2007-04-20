Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    ⚡️ Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

    Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Фигурное катание

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова отписалась в инстаграме от двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. 

    Сегодня Евгения разместила в своем аккаунте пост, в котором написала: «Конкурс на самый жесткий комментарий. Раунд». После этого пользователи соцсети заметили, что из подписчиков Медведевой пропала Загитова. 

    В инстаграме Евгении на данный момент 747 тысяч подписчиков, у Алины – 598 тысяч. 

    Загитова и Медведева до мая 2018-го тренировались в группе Этери Тутберидзе. Алина выиграла чемпионат Европы-2018 и Олимпиаду в Пхенчхане, Евгения на этих турнирах была второй.

    Весной Медведева ушла от Тутберидзе и уехала в Торонто. Сейчас фигуристка работает с канадским специалистом Брайаном Орсером. 

    На чемпионате мира-2019 Загитова вновь одержала победу, Медведева завоевала бронзу. 

    У Медведевой – новый шоу-номер. Она впервые вышла во всем розовом

    Реклама 18+

    Опрос

    Женя когда-нибудь победит Алину?

    30702 голосa 42
    • Да
      36%
    • Нет
      64%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться