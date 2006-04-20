«Ростов» крупно проиграл впервые в сезоне – 0:3 от «Оренбурга»

В 24-м туре премьер-лиги «Оренбург» разгромил «Ростов» (3:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Для команды тренера Валерия Карпина это первое крупное поражение в официальной игре в текущем сезоне.
- Дата проведения
- 20 апреля, 14.00, «Газовик»
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Оренбург –
Довбня, Ойеволе, Бегич (Шахов, 58), Андреев (Сиваков, 29), Сутормин, Бреев (Чиркин, 23), Мишкич, Попович, Деспотович, Чуканов, Галаджан.
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Ростов –
Песьяков, Мевля, Сигурдссон, Логашов (Зуев, 60), Норманн, Новосельцев, Чернов, Еременко, Глебов, Сигурдарсон (Попов, 67), Шомуродов (Зайнутдинов, 90).
- Предупреждения:
- Норманн (39), Чуканов (81), Новосельцев (82).