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    «Ростов» крупно проиграл впервые в сезоне – 0:3 от «Оренбурга»

    Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Оренбург Футбол

    В 24-м туре премьер-лиги «Оренбург» разгромил «Ростов» (3:0).

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Для команды тренера Валерия Карпина это первое крупное поражение в официальной игре в текущем сезоне.

    Оренбург – Ростов 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    20 апреля, 14.00, «Газовик»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 41, автогол Норманн, 2:0 – 60 Галаджан, 3:0 – 90 Чиркин.
    ОренбургДовбня, Ойеволе, Бегич (Шахов, 58), Андреев (Сиваков, 29), Сутормин, Бреев (Чиркин, 23), Мишкич, Попович, Деспотович, Чуканов, Галаджан.
    РостовПесьяков, Мевля, Сигурдссон, Логашов (Зуев, 60), Норманн, Новосельцев, Чернов, Еременко, Глебов, Сигурдарсон (Попов, 67), Шомуродов (Зайнутдинов, 90).
    Предупреждения:
    Норманн (39), Чуканов (81), Новосельцев (82).

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