«Ростов» крупно проиграл впервые в сезоне – 0:3 от «Оренбурга»

В 24-м туре премьер-лиги «Оренбург» разгромил «Ростов» (3:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для команды тренера Валерия Карпина это первое крупное поражение в официальной игре в текущем сезоне.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги