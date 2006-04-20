Капризов, Сорокин, Телегин, Григоренко и Михеев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

ФХР объявила о пополнении в составе сборной России.

«Для подготовки к чемпионату мира в национальную сборную вызваны 8 игроков : вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев ( )», – сказано в информационном сообщении.

Хоккеисты ЦСКА и «Авангарда» участвовали в финале Кубка Гагарина. Московский клуб выиграл серию со счетом 4-0.

Сообщается также, что вызванные в национальную сборную хоккеисты ЦСКА и «Авангарда» присоединятся к команде 27 апреля в Новогорске.

Георгиев, Ковальчук и Гусев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

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