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    Капризов, Сорокин, Телегин, Григоренко и Михеев вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

    Теги Авангард ЦСКА Сборная России по хоккею Сергей Андронов КХЛ Кубок Гагарина Никита Нестеров Иван Телегин Михаил Григоренко Артем Блажиевский ЧМ-2019 Кирилл Капризов Илья Михеев Хоккей

    ФХР объявила о пополнении в составе сборной России.

    «Для подготовки к чемпионату мира в национальную сборную вызваны 8 игроков КХЛ: вратарь Илья Сорокин, защитники Никита Нестеров и Артем Блажиевский, нападающие Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Сергей Андронов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»)», – сказано в информационном сообщении.

    Хоккеисты ЦСКА и «Авангарда» участвовали в финале Кубка Гагарина. Московский клуб выиграл серию со счетом 4-0.

    Сообщается также, что вызванные в национальную сборную хоккеисты ЦСКА и «Авангарда» присоединятся к команде 27 апреля в Новогорске.

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