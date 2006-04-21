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    НХЛ. Овечкин забросил 64-ю шайбу в плей-офф и вышел на 1-е место среди игроков из России

    Теги Каролина Вашингтон Кубок Стэнли Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 3 (1+2) очка в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (6:0, 3-2) и был признан его третьей звездой.  

    Заброшенная шайба стала для него 3-й в нынешнем розыгрыше и 64-й – в 126 кубковых матчах за карьеру.

    Таким образом, он вышел на единоличное первое место по голам в плей-офф среди игроков из России, обойдя Евгения Малкина из «Питтсбурга» (63 гола в 162 матчах). 

    Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки – 122 гола в 208 матчах. 

    Со статистикой Овечкина в текущем плей-офф можно также ознакомиться здесь

    Скоро в Сочи стартует крупнейший в мире детский хоккейный турнир. После соревнований ребята играют в топ-клубах.

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