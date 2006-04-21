НХЛ. Овечкин забросил 64-ю шайбу в плей-офф и вышел на 1-е место среди игроков из России

Капитан «Вашингтона» набрал 3 (1+2) очка в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (6:0, 3-2) и был признан его третьей звездой.

Заброшенная шайба стала для него 3-й в нынешнем розыгрыше и 64-й – в 126 кубковых матчах за карьеру.

Таким образом, он вышел на единоличное первое место по голам в плей-офф среди игроков из России, обойдя из «Питтсбурга» (63 гола в 162 матчах).

Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки – 122 гола в 208 матчах.

Со статистикой Овечкина в текущем плей-офф можно также ознакомиться здесь.