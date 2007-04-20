«Ман Сити» победил «Тоттенхэм» (1:0) и опять опережает «Ливерпуль» на очко в таблице

В 35-м туре премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити» вновь вышел на первое место в чемпионате и опережает «Ливерпуль» на очко.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги