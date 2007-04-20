«Ман Сити» победил «Тоттенхэм» (1:0) и опять опережает «Ливерпуль» на очко в таблице

В 35-м туре премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Манчестер Сити» вновь вышел на первое место в чемпионате и опережает «Ливерпуль» на очко.
- Дата проведения
- 20 апреля, 14.30, «Этихад Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 5 Фоден.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне (Фернандиньо, 38), Бернарду Силва, Фоден (Сильва, 85), Стерлинг, Агуэро (Сане, 66).
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Тоттенхэм –
Гассанига, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд (Льоренте, 78), Фойт, Лукас Моура, Дайер (Ваньяма, 61), Эриксен, Алли (Роуз, 69), Санчес, Сон Хын Мин.