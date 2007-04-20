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    «Ман Сити» победил «Тоттенхэм» (1:0) и опять опережает «Ливерпуль» на очко в таблице

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Футбол

    В 35-м туре премьер-лиги «Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм».

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Манчестер Сити» вновь вышел на первое место в чемпионате и опережает «Ливерпуль» на очко.

    Манчестер Сити – Тоттенхэм 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    20 апреля, 14.30, «Этихад Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 5 Фоден.
    Манчестер СитиЭдерсон, Стоунз, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне (Фернандиньо, 38), Бернарду Силва, Фоден (Сильва, 85), Стерлинг, Агуэро (Сане, 66).
    ТоттенхэмГассанига, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд (Льоренте, 78), Фойт, Лукас Моура, Дайер (Ваньяма, 61), Эриксен, Алли (Роуз, 69), Санчес, Сон Хын Мин.
    Предупреждения:
    Ваньяма (86), Стерлинг (90), Вертонген (90).

    Таблица премьер-лиги

    Статистика премьер-лиги

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