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    Криштиану Роналду: «1000%, что останусь в «Юве»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы в серии А подвел итоги сезона.

    «Это был хороший год, год адаптации. Мы выиграли Суперкубок, скудетто. Я счастлив, победить было нелегко.

    Зол ли я из-за Лиги чемпионов? Невозможно всегда побеждать. Мы проделали свою лучшую работу, но только одна команда выигрывает кубок. Я выложился на максимум, чтобы помочь команде, постараюсь и в следующем году. В команде все позитивно настроены, мы выиграли два трофея, это тоже важно.

    Я очень рад победе в серии А и Суперкубке. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в «Юве»? 1000%!» – ответил Роналду в эфире DAZN.

    Роналду – первый игрок, ставший чемпионом Италии, Англии и Испании

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