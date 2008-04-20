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    UFC в Санкт-Петербурге. Олейник – Оверим, Махачев против Царукяна и другие бои

    Теги результаты UFC Алистер Оверим Алексей Олейник тяжелый вес (MMA) Шамиль Абдурахимов Александр Яковлев Марчин Тыбура Сергей Павлович Султан Алиев Антонина Шевченко Ислам Махачев Мовсар Евлоев Гаджимурад Антигулов UFC Санкт-Петербург 2019 Бокс/MMA/UFC

    Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет второй турнир UFC в России. В главном бою встретятся тяжеловесы Алексей Олейник и Алистер Оверим.

    Сегодня ночью стало известно, что Иван Штырков попал в больницу. Его бой против Девина Кларка отменен.

    Основной кард:

    Алистер Оверим (44-17) против Алексея Олейника (57-11-1);

    Ислам Махачев (16-1) против Армана Царукяна (13-1);

    Сергей Павлович (12-1) против Марсело Голма (6-2);

    Роксанн Модаффери (22-15) против Антонины Шевченко (7-0);

    Кшиштоф Йотко (19-4) против Алена Амедовского (8-0).

    Предварительный кард:

    Мовсар Евлоев (10-0) против Сюн Ву Чоя (7-1);

    Султан Алиев (14-3) против Кейта Накамуры (34-9-2);

    Александр Яковлев (24-9-1) против Алекса да Силвы (20-1);

    Марчин Тыбура (17-4) против Шамиля Абдурахимова (19-4);

    Гаджимурад Антигулов (20-5) против Михала Олексейчука (13-2, 1 NC);

    Магомед Мустафаев (13-2) против Рафаэля Физиева (6-0).

    Бои начинаются в 17:00. Основной кард – около 20:00.

    UFC в Питере спасут Олейник и Оверим. Или кто-то еще?

    17 лет назад Оверим уже дрался с русским в Питере. Алистер вышел на бой с кувалдой

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