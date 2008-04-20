UFC в Санкт-Петербурге. Олейник – Оверим, Махачев против Царукяна и другие бои

Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет второй турнир UFC в России. В главном бою встретятся тяжеловесы Алексей Олейник и Алистер Оверим.

Сегодня ночью стало известно, что Иван Штырков попал в больницу. Его бой против Девина Кларка отменен.

Основной кард:

Алистер Оверим (44-17) против Алексея Олейника (57-11-1);

Ислам Махачев (16-1) против Армана Царукяна (13-1);

Сергей Павлович (12-1) против Марсело Голма (6-2);

Роксанн Модаффери (22-15) против Антонины Шевченко (7-0);

Кшиштоф Йотко (19-4) против Алена Амедовского (8-0).

Предварительный кард:

Мовсар Евлоев (10-0) против Сюн Ву Чоя (7-1);

Султан Алиев (14-3) против Кейта Накамуры (34-9-2);

Александр Яковлев (24-9-1) против Алекса да Силвы (20-1);

Марчин Тыбура (17-4) против Шамиля Абдурахимова (19-4);

Гаджимурад Антигулов (20-5) против Михала Олексейчука (13-2, 1 NC);

Магомед Мустафаев (13-2) против Рафаэля Физиева (6-0).

Бои начинаются в 17:00. Основной кард – около 20:00.

UFC в Питере спасут Олейник и Оверим. Или кто-то еще?

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