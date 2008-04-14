Футбольный ЦСКА уступил «Оренбургу», хоккейный повел в финале Кубка Гагарина, Туктамышева выиграла произвольную на командном ЧМ и другие новости утра

1. В 23-м туре ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» (на 25-й минуте был удален Марио Фернандес, а Такума Нисимура, как выяснилось позже, получил перелом скуловой кости). «Локомотив» на выезде победил «Ахмат» и поднялся на 2-е место, а ЦСКА в результате выпал из зоны Лиги чемпионов. Остальные результаты дня – тут.

2. В первом матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА победил «Авангард» (5:2). Одна из шайб омского клуба не была засчитана.

3. «Манчестер Юнайтед» за счет двух пенальти обыграл «Вест Хэм» и поднялся на 5-е место (у «Юнайтед» уже 12 пенальти в сезоне АПЛ, это клубный рекорд), «Тоттенхэм» разнес «Хаддерсфилд» благодаря хет-трику Лукаса Моуры. Все результаты – здесь.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет один из ключевых матчей в гонке за чемпионство – против «Челси». Главный вопрос, который волнует Клоппа: как закрыть Азара? Выставить 13 игроков, двое будут играть только против бельгийца. Последние матчи между соперниками малорезультативны: в 5 из 6 последних играх в АПЛ было забито меньше 2,5 мяча. Ждете осторожный футбол? Получите 1 000 рублей на ставку бесплатно и сделайте свой выбор!

4. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с личным рекордом выиграла произвольную программу на командном ЧМ в Фукуоке, Софья Самодурова – 4-я.



Американские фигуристы одержали победу на турнире, Россия заняла третье место.

5. «Ювентус» без Криштиану Роналду проиграл на выезде СПАЛ, хотя для досрочного чемпионства хватало ничьей. «Милан» вырвал победу у «Лацио» и поднялся на 4-е место. «Рома» была сильнее «Удинезе».

6. Форвард «Тампы» Никита Кучеров пропустит третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Коламбусом» из-за дисквалификации.

7. «Барселона» без Лео Месси и Луиса Суареса сыграла по нулям с «Уэской», «Атлетико» был сильнее «Сельты», а «Севилья» победила «Бетис».

8. В Кубке Стэнли «Вашингтон» вновь обыграл «Каролину» и повел в серии 2-0, Овечкин и Кузнецов набрали по 2 очка за голевые передачи. Капитан «столичных» к тому же был активнее всех в силовой борьбе. Все результаты дня – здесь.

9. Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» и вновь вернулась на 1-е место в бундеслиге. «Бавария» играет сегодня.

10. UFC. Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в организации. Все результаты дня – здесь.

11. «Коламбус» подписал двухлетний контракт новичка с защитником Владиславом Гавриковым.

12. Российские гимнастки Мария Пасека и Анастасия Ильянкова взяли два золота в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы в Польше, Ангелина Мельникова выиграла серебро.

В мужских соревнованиях Артур Далалоян и Денис Аблязин выиграли золотые медали, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов – бронзовые.

13. В НБА стартовал плей-офф. Ставший 6-м на Востоке «Бруклин» начал с победы над «Филадельфией», «Голден Стэйт» набрал 121 очко в матче с «Клипперс» и другие результаты.

14. Российские борцы греко-римского стиля Виталий Кабалоев, Степан Марянян и Роман Власов завоевали три золота на чемпионате Европы в Бухаресте, Сергей Семенов выиграл бронзу.

Цитаты дня.

Евгения Медведева о состоянии здоровья: «Мне до сих пор нельзя прыгать. Сейчас я практически не катаюсь».

«Это безобразие. Я в России играю семь лет, шутки не шучу, дурака не валяю». Марио Фернандес в шоке от удаления.

Ильзат Ахметов тоже остался недоволен судейством: «Так убивать нельзя 😱».

«Гулиев с чистой душой, вежливый, без понтов, очень религиозный». Разбор Александра Григоряна.

Оле-Гуннар Сульшер про ЛЧ: «Почему мы играем в среду и вторник, а другие – наоборот? Пытались гуглить, но ничего не нашли». Оказалось, что надо просто открыть регламент.