«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся на 5-е место

В 34-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэма» (2:1).
У манкунианцев два пенальти реализовал Поль Погба. «Юнайтед» набрал 64 очка, обошел «Арсенал» и поднялся на 5-е место. «Канониры» свой матч против «Уотфорда» проведут в понедельник.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Олд Траффорд»
- Голы:
- 1:0 – 19, пенальти Погба, 1:1 – 49 Фелипе Андерсон, 2:1 – 80, пенальти Погба.
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Диогу Далот, Рохо (Перейра, 75), Джонс, Смоллинг, Лингард, Погба, Фред, Мата (Рэшфорд, 55), Марсьяль, Лукаку (Гринвуд, 75).
-
Вест Хэм –
Фабианьски, Сабалета (Фредерикс, 76), Масуаку, Бальбуэна, Райс, Нобл, Фелипе Андерсон, Лансини (Диангана, 62), Снодграсс, Огбонна, Эрнандес (Антонио, 73).