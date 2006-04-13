«Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся на 5-е место

В 34-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэма» (2:1).

У манкунианцев два пенальти реализовал Поль Погба. «Юнайтед» набрал 64 очка, обошел «Арсенал» и поднялся на 5-е место. «Канониры» свой матч против «Уотфорда» проведут в понедельник.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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