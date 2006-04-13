Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    «Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» и поднялся на 5-е место

    Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Футбол

    В 34-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вест Хэма» (2:1).

    У манкунианцев два пенальти реализовал Поль Погба. «Юнайтед» набрал 64 очка, обошел «Арсенал» и поднялся на 5-е место. «Канониры» свой матч против «Уотфорда» проведут в понедельник.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    13 апреля, 19.30, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19, пенальти Погба, 1:1 – 49 Фелипе Андерсон, 2:1 – 80, пенальти Погба.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Диогу Далот, Рохо (Перейра, 75), Джонс, Смоллинг, Лингард, Погба, Фред, Мата (Рэшфорд, 55), Марсьяль, Лукаку (Гринвуд, 75).
    Вест ХэмФабианьски, Сабалета (Фредерикс, 76), Масуаку, Бальбуэна, Райс, Нобл, Фелипе Андерсон, Лансини (Диангана, 62), Снодграсс, Огбонна, Эрнандес (Антонио, 73).
    Предупреждения:
    Мата (34), Фредерикс (79).

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

    Прогнозы Генича

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться