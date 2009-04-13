Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Пасека и Ильянкова выиграли золотые медали, у Мельниковой – серебро

Российские гимнастки завоевали два золота и серебро в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы в польском Шецине.

Спортивная гимнастика

Чемпионат Европы

Шецин, Польша

Женщины

Опорный прыжок

1. Мария Пасека (Россия) – 14,516

2. Колин Девийяр (Франция) – 14,450

3. Элисса Дауни (Великобритания) – 14,316...

5. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,133

Брусья

1. Анастасия Ильянкова (Россия) – 14,833

2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,533

3. Алиса Д’Амато (Италия) – 14,400

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.