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    Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Пасека и Ильянкова выиграли золотые медали, у Мельниковой – серебро

    Теги спортивная гимнастика чемпионат Европы сборная России жен сборная Великобритании жен Мария Пасека Ангелина Мельникова Элисса Дауни Колин Девийяр Анастасия Ильянкова сборная Франции жен Алиса Д’Амато Гимнастика

    Российские гимнастки завоевали два золота и серебро в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы в польском Шецине. 

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат Европы

    Шецин, Польша

    Женщины

    Опорный прыжок

    1. Мария Пасека (Россия) – 14,516
    2. Колин Девийяр (Франция) – 14,450
    3. Элисса Дауни (Великобритания) – 14,316...
    5. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,133

    Брусья

    1. Анастасия Ильянкова (Россия) – 14,833
    2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,533
    3. Алиса Д’Амато (Италия) – 14,400

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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