Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Пасека и Ильянкова выиграли золотые медали, у Мельниковой – серебро

Российские гимнастки завоевали два золота и серебро в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы в польском Шецине.
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы
Шецин, Польша
Женщины
Опорный прыжок
1. Мария Пасека (Россия) – 14,516
2. Колин Девийяр (Франция) – 14,450
3. Элисса Дауни (Великобритания) – 14,316...
5. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,133
Брусья
1. Анастасия Ильянкова (Россия) – 14,833
2. Ангелина Мельникова (Россия) – 14,533
3. Алиса Д’Амато (Италия) – 14,400
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.