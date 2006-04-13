ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» и может выпасть из зоны ЛЧ

В 23-м туре РПЛ ЦСКА дома уступил «Оренбургу» (2:3).
На 25-й минуте армейцы остались вдесятером после удаления Марио Фернандеса.
ЦСКА с 40 очками остался на 3-м месте, но «Локомотив» в случае сегодняшней победы или ничьей с «Ахматом» вытеснит команду Виктора Гончаренко из топ-3. «Зенит», у которого в активе 45 баллов, может оторваться от ЦСКА на 8 очков, если завтра победит «Анжи». Идущий вторым «Краснодар» также может увеличить отрыв от ЦСКА до 4 очков, если обыграет «Динамо» на выезде.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 13 апреля, 14.00, «ВЭБ Арена»
- Голы:
- 1:0 – 14 Обляков, 1:1 – 18 Ойеволе, 1:2 – 24 Сутормин, 2:2 – 32 Эрнандес, 2:3 – 54 Деспотович.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Родриго Бекао, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).
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Оренбург –
Фролов, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Малых, Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Бегич, Деспотович, Сутормин (Чиркин, 90).
- Предупреждения:
- Попович (15), Фернандес (19), Мишкич (31), Малых (69), Нисимура (74), Деспотович (79), Сигурдссон (81), Фролов (90).
- Удаление:
- Фернандес (25).