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    ЦСКА в меньшинстве проиграл «Оренбургу» и может выпасть из зоны ЛЧ

    Теги ЦСКА премьер-лига Россия Оренбург Футбол

    В 23-м туре РПЛ ЦСКА дома уступил «Оренбургу» (2:3).

    На 25-й минуте армейцы остались вдесятером после удаления Марио Фернандеса.

    ЦСКА с 40 очками остался на 3-м месте, но «Локомотив» в случае сегодняшней победы или ничьей с «Ахматом» вытеснит команду Виктора Гончаренко из топ-3. «Зенит», у которого в активе 45 баллов, может оторваться от ЦСКА на 8 очков, если завтра победит «Анжи». Идущий вторым «Краснодар» также может увеличить отрыв от ЦСКА до 4 очков, если обыграет «Динамо» на выезде.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

    ЦСКА – Оренбург 2:3 (2:2, 0:1)
    Дата проведения
    13 апреля, 14.00, «ВЭБ Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 14 Обляков, 1:1 – 18 Ойеволе, 1:2 – 24 Сутормин, 2:2 – 32 Эрнандес, 2:3 – 54 Деспотович.
    ЦСКААкинфеев, Фернандес, Набабкин (Магнуссон, 84), Дивеев, Щенников (Ефремов, 72), Влашич, Обляков, Сигурдссон, Родриго Бекао, Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64).
    ОренбургФролов, Терехов, Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, Малых, Бреев (Маляров, 75), Мишкич, Попович, Бегич, Деспотович, Сутормин (Чиркин, 90).
    Предупреждения:
    Попович (15), Фернандес (19), Мишкич (31), Малых (69), Нисимура (74), Деспотович (79), Сигурдссон (81), Фролов (90).
    Удаление:
    Фернандес (25).

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