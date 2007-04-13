«Ювентус» проиграл СПАЛ – 1:2. Для чемпионства хватало ничьей

В 32-м туре серии А «Ювентус» на выезде уступил СПАЛ (1:2).
«Ювентусу» достаточно было сыграть вничью, чтобы за 6 туров до конца сезона стать чемпионом Италии. Туринцы выставили в этой встрече самый молодой состав для матчей за скудетто за 21 год.
Следующую игру серии А команда проведет дома с «Фиорентиной». При этом «Ювентус» может стать чемпионом уже завтра, если «Наполи» проиграет или сыграет вничью с «Кьево».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 13 апреля, 16.00, «Stadio Paolo Mazza»
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СПАЛ –
Вивиано, Бонифаци, Викари, Чонек, Ладзари, Фарес, Мурджиа, Скьяттарелла (Вальдифьори, 70), Миссироли, Флоккари (Реджини, 85), Петанья (Антенуччи, 89).
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Ювентус –
Перин, Бардзальи (Бернардески, 81), Гоцци, Жоау Канселу, Де Шильо, Бентанкур, Спинаццола, Куадрадо, Дибала, Кин (Мавидиди, 69), Кастанос (Николусси-Кавилья, 61).