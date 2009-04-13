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    НБА. Плей-офф. «Филадельфия» – «Бруклин», «Денвер» встретится с «Сан-Антонио»

    Теги результаты Денвер Голден Стэйт Клипперс Бруклин Орландо Филадельфия Сан-Антонио Торонто НБА НБА плей-офф Баскетбол

    Сегодня матчем между «Филадельфией» и «Бруклином» стартует 73-й розыгрыш плей-офф НБА.

    В других парах дня «Торонто» примет «Орландо», «Голден Стэйт» дома сыграет с «Клипперс», «Денвер» – с «Сан-Антонио».

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Филадельфия – Бруклин
    Дата проведения
    13 апреля, 21.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Торонто – Орландо
    Дата проведения
    14 апреля, 00.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Клипперс
    Дата проведения
    14 апреля, 03.00, «Oracle Arena»
    Онлайн матча

    Денвер – Сан-Антонио
    Дата проведения
    14 апреля, 05.30, «Pepsi Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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