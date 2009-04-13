Сегодня матчем между «Филадельфией» и стартует 73-й розыгрыш плей-офф НБА.

В других парах дня «Торонто» примет «Орландо», дома сыграет с «Клипперс», «Денвер» – с «Сан-Антонио».

НБА

Плей-офф

Первый раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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