Сегодня матчем между «Филадельфией» и «Бруклином» стартует 73-й розыгрыш плей-офф НБА.
В других парах дня «Торонто» примет «Орландо», «Голден Стэйт» дома сыграет с «Клипперс», «Денвер» – с «Сан-Антонио».
НБА
Плей-офф
Первый раунд
- Дата проведения
- 13 апреля, 21.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 00.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 03.00, «Oracle Arena»
- Дата проведения
- 14 апреля, 05.30, «Pepsi Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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