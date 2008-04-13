Александр Григорян: «Гулиев с чистой душой, вежливый, без понтов, очень религиозный»

Бывший главный тренер «Анжи» Александр Григорян рассказал о работе с хавбеком Аязом Гулиевым.

– Аяз – уникальный игрок, настоящий чертенок. Он отлично ориентировался с мячом на малых пространствах, пожалуй, как никто другой в России. Гулиев – быстрый, резкий, взрывной, крайне эмоциональный.

Иногда на тренировке мог в сердцах выбить мяч в аут, если игра у него не клеилась. Но он очень быстро отходил после вспышек эмоций, тем более когда понимал, что не прав.

На мой взгляд, а я работал со многими футболистами, Гулиев – исключительно порядочный человек с чистой душой, вежливый со старшими. Без понтов и прочей звездной шелухи, к тому же он очень религиозный.

– Удар по носу пешеходу – тоже проявление чрезвычайной эмоциональности?

– Конечно. Я посоветовал бы ему поработать над выдержкой. Если научится управлять эмоциями, станет высококлассным футболистом.

Я хотел бы ему лично сказать: «Аяз, не будь дураком, не отвлекайся на второстепенное, главное для мужчины – суметь реализовать свои таланты». В перспективе он может стать опорником европейского уровня.

– Хабиб оказал сильное влияние на Аяза?

– Хабиб оказал сильное влияние на всех игроков «Анжи», а не только на Гулиева. Встреча длилась недолго, перед нами сидел молодой человек, наполненный огромной внутренней силой и мудростью. Сложно было не подпасть под его влияние.

Но стричься а-ля Хабиб Гулиев начал, когда я уже не работал с ним, – сказал Григорян.

10 апреля Гулиев, управляя «Мерседесом», не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между ними произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.