Сульшер не понимает, почему матчи «МЮ» в ЛЧ ставят то на вторник, то на среду. Ответ – в регламенте УЕФА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после матча с «Вест Хэмом» (2:1) выразил недовольство графиком в Лиге чемпионов и попросил объяснить, почему его команда играет сначала в среду, а потом во вторник, а другие клубы – наоборот.

Регламент УЕФА на лигочемпионский цикл 2018-21 предполагает, что каждая команда сыграет равное число матчей в каждый из дней.

«Руководство УЕФА путем жеребьевки решает, какие матчи Лиги чемпионов будут сыграны во вторник, а какие – в среду. Как правило, каждый клуб играет одинаковое число матчей по вторникам и средам. Исключение из этого правила может быть сделано руководством УЕФА» («Регламент Лиги чемпионов УЕФА 2018-21», пункт 21).

Сыграв с «Барселоной» во вторник, команда Сульшера получит дополнительный день для подготовки к матчу АПЛ с «Эвертоном», который состоится в воскресенье, 21 апреля.

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», которые проводят ответный матч Лиги чемпионов в среду, играют друг с другом в АПЛ в субботу, 20 апреля.

Календарь «Манчестер Юнайтед» предполагает 7 матчей за 26 дней в апреле. «Тоттенхэм» проведет 7 игр за 24 дня, «Сити» – 8 матчей за 25 дней, как и «Барселона».



При этом ответный матч против «Барсы» станет для «МЮ» третьим за шесть дней, «Сити» и «Тоттенхэм» сыграют три матча за восемь дней.