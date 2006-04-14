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    Сульшер не понимает, почему матчи «МЮ» в ЛЧ ставят то на вторник, то на среду. Ответ – в регламенте УЕФА

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Футбол

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер после матча с «Вест Хэмом» (2:1) выразил недовольство графиком в Лиге чемпионов и попросил объяснить, почему его команда играет сначала в среду, а потом во вторник, а другие клубы – наоборот.

    Регламент УЕФА на лигочемпионский цикл 2018-21 предполагает, что каждая команда сыграет равное число матчей в каждый из дней.

    «Руководство УЕФА путем жеребьевки решает, какие матчи Лиги чемпионов будут сыграны во вторник, а какие – в среду. Как правило, каждый клуб играет одинаковое число матчей по вторникам и средам. Исключение из этого правила может быть сделано руководством УЕФА» («Регламент Лиги чемпионов УЕФА 2018-21», пункт 21).

    Сыграв с «Барселоной» во вторник, команда Сульшера получит дополнительный день для подготовки к матчу АПЛ с «Эвертоном», который состоится в воскресенье, 21 апреля.

    «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», которые проводят ответный матч Лиги чемпионов в среду, играют друг с другом в АПЛ в субботу, 20 апреля.

    Календарь «Манчестер Юнайтед» предполагает 7 матчей за 26 дней в апреле. «Тоттенхэм» проведет 7 игр за 24 дня, «Сити» – 8 матчей за 25 дней, как и «Барселона».

    При этом ответный матч против «Барсы» станет для «МЮ» третьим за шесть дней, «Сити» и «Тоттенхэм» сыграют три матча за восемь дней.

    Прогнозы Генича

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