Фернандес об удалении: «Это безобразие. Я в России играю семь лет, шутки не шучу, дурака не валяю»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился мнением о своем удалении в матче против (2:3) в 23-м туре чемпионата России.

– Ваше удаление было заслуженным?

– Я никогда не говорю, но сегодня поговорю с вами. Стыдно за то, что сегодня случилось.

Что касается первого эпизода, все прекрасно знают, что я прыгаю и борюсь за верховой мяч. Российский чемпионат очень сложный. Здесь много борьбы. Если так удалять, то меня надо удалять в каждом матче, потому что в каждой встрече я выпрыгиваю и борюсь головой.

Второй эпизод самый отвратительный. Я и мой соперник оба боролись за мяч, и оба одновременно коснулись мяча. Я ударяю в мяч – и соперник. Как судья дает мне желтую карточку, а сопернику не дает? Это безобразие.

Я в России играю уже семь лет, серьезно работаю, шутки не шучу, дурака не валяю. У нас молодая команда. Она тренируется в поте лица, чтобы побеждать.

Всегда принимаю свои ошибки и говорю, что виноват, если где-то ошибся. Я играю в футбол очень давно и ни разу в жизни не видел то, что произошло сегодня.

Я не получил за весь чемпионат ни одной желтой карточки. А сегодня судья дал две и за двадцать минут удалил меня с поля. Нам очень грустно, – сказал Фернандес.

Фернандес был удален на 25-й минуте, он получил две желтые карточки в течение шести минут. Матч обслуживала бригада арбитра Сергея Лапочкина.