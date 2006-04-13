UFC 236. Холлоуэй – Порье, Гастелум против Адесаньи и другие бои

Сегодня ночью в Атланте пройдет UFC 236. Главными боями турнира станут две встречи за титулы временных чемпионов UFC.
Основной кард:
Макс Холлоуэй против Дастина Порье (бой за титул временного чемпиона в легком весе);
Келвин Гастелум против Исраэля Адесаньия (бой за титул временного чемпиона в среднем весе);
Эрик Андерс против Халила Раунтри;
Алан Жубан против Дуайта Гранта;
Овинс Сен-Прю против Никиты Крылова.
Предварительный кард:
Джейлин Тернер против Мэтта Фреволы;
Уилсон Рейс против Александра Пантохи;
Макс Гриффин против Зелима Имадаева;
Бостон Сэлмон против Халида Тахи;
Кертис Миллендер против Белала Мухаммада;
Монтел Джексон против Андре Сукхамтата;
Лорен Мюллер против Поляны Ботельо;
Брэндон Дэвис против Рэнди Косты.
Начало боев – 1:00 по московскому времени. Основной кард – в 5:00.
Монстр статистики против коварного ударника-джитсера: скоро мы узнаем соперника Хабиба