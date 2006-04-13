UFC 236. Холлоуэй – Порье, Гастелум против Адесаньи и другие бои

Сегодня ночью в Атланте пройдет UFC 236. Главными боями турнира станут две встречи за титулы временных чемпионов UFC.

Основной кард:

Макс Холлоуэй против Дастина Порье (бой за титул временного чемпиона в легком весе);

Келвин Гастелум против Исраэля Адесаньия (бой за титул временного чемпиона в среднем весе);

Эрик Андерс против Халила Раунтри;

Алан Жубан против Дуайта Гранта;

Овинс Сен-Прю против Никиты Крылова.

Предварительный кард:

Джейлин Тернер против Мэтта Фреволы;

Уилсон Рейс против Александра Пантохи;

Макс Гриффин против Зелима Имадаева;

Бостон Сэлмон против Халида Тахи;

Кертис Миллендер против Белала Мухаммада;

Монтел Джексон против Андре Сукхамтата;

Лорен Мюллер против Поляны Ботельо;

Брэндон Дэвис против Рэнди Косты.

Начало боев – 1:00 по московскому времени. Основной кард – в 5:00.

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