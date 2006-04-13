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    UFC 236. Холлоуэй – Порье, Гастелум против Адесаньи и другие бои

    Теги результаты UFC средний вес (MMA) легкий вес (MMA) Дастин Порье Никита Крылов Макс Холлоуэй Келвин Гастелум Овинс Сен-Прю Зелим Имадаев UFC 236 Бокс/MMA/UFC

    Сегодня ночью в Атланте пройдет UFC 236. Главными боями турнира станут две встречи за титулы временных чемпионов UFC.

    Основной кард:

    Макс Холлоуэй против Дастина Порье (бой за титул временного чемпиона в легком весе);

    Келвин Гастелум против Исраэля Адесаньия (бой за титул временного чемпиона в среднем весе);

    Эрик Андерс против Халила Раунтри;

    Алан Жубан против Дуайта Гранта;

    Овинс Сен-Прю против Никиты Крылова.

    Предварительный кард:

    Джейлин Тернер против Мэтта Фреволы;

    Уилсон Рейс против Александра Пантохи;

    Макс Гриффин против Зелима Имадаева;

    Бостон Сэлмон против Халида Тахи;

    Кертис Миллендер против Белала Мухаммада;

    Монтел Джексон против Андре Сукхамтата;

    Лорен Мюллер против Поляны Ботельо;

    Брэндон Дэвис против Рэнди Косты.

    Начало боев – 1:00 по московскому времени. Основной кард – в 5:00.

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