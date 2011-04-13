«Локомотив» обыграл «Ахмат» и поднялся на 2-е место

В 23-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде победил «Ахмат» (3:1).

«Локо» набрал 42 очка и поднялся на второе место в таблице. Лидирующий «Зенит» и опустившийся на 3-ю строчку «Краснодар» свои матчи проведут завтра.

На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча.

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Статистика РПЛ