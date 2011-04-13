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    «Локомотив» обыграл «Ахмат» и поднялся на 2-е место

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Футбол

    В 23-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде победил «Ахмат» (3:1).

    «Локо» набрал 42 очка и поднялся на второе место в таблице. Лидирующий «Зенит» и опустившийся на 3-ю строчку «Краснодар» свои матчи проведут завтра.

    На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча.

    Ахмат – Локомотив 1:3 (0:1, 1:2)
    Дата проведения
    13 апреля, 19.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 45 Смолов, 1:1 – 47 Раванелли, 1:2 – 57 Миранчук, 1:3 – 65 Фарфан.
    АхматГородов, Семенов, Нижич, Мохаммади (Роши, 70), Уциев, Шиманьски, Иванов, Раванелли (Бериша, 85), Исмаэл, Плиев, Балай (Мбенг, 85).
    ЛокомотивГильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Фернандеш (Идову, 90), Миранчук, Крыховяк, Баринов, Смолов (Жемалетдинов, 87), Фарфан (Тугарев, 90).
    Предупреждения:
    Мохаммади (36), Крыховяк (52), Раванелли (81), Хеведес (82), Баринов (86).

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