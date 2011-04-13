«Локомотив» обыграл «Ахмат» и поднялся на 2-е место

В 23-м туре РПЛ «Локомотив» на выезде победил «Ахмат» (3:1).
«Локо» набрал 42 очка и поднялся на второе место в таблице. Лидирующий «Зенит» и опустившийся на 3-ю строчку «Краснодар» свои матчи проведут завтра.
На Sports.ru можно было посмотреть прямую трансляцию матча.
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Городов, Семенов, Нижич, Мохаммади (Роши, 70), Уциев, Шиманьски, Иванов, Раванелли (Бериша, 85), Исмаэл, Плиев, Балай (Мбенг, 85).
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Локомотив –
Гильерме, Игнатьев, Хеведес, Кверквелия, Рыбус, Фернандеш (Идову, 90), Миранчук, Крыховяк, Баринов, Смолов (Жемалетдинов, 87), Фарфан (Тугарев, 90).