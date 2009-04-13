Евгения Медведева: «Мне до сих пор нельзя прыгать. Сейчас я практически не катаюсь»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о состоянии своего здоровья.

На чемпионате мира в Сайтаме фигуристка перед короткой программой травмировала бедро.

«Не буду отрицать, что сезон был жестким для меня. 2018 году вообще получился переломным. Этот сезон меня сильно закалил. Ко многим вещам я теперь отношусь с иронией. Если раньше меня что-то обижало, сейчас я могу над этим посмеяться, переступить это и пойти дальше.

На чемпионате мира я выступала с травмой, мне до сих пор нельзя прыгать. Сейчас я практически не катаюсь, и довольно долгое время еще нельзя будет прыгать.

В Москве я морально отдыхаю, вижусь с друзьями. Приходится встречаться даже ночью. Ничего особенного, гуляем, ходим в кафе», – рассказала Медведева во время встречи с поклонниками в Nike.