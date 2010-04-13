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    Командный чемпионат мира. Туктамышева, Самодурова, Кихира, Сакамото представят произвольные программы

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    Сегодня в Фукуоке на командном чемпионате мира женщины представят произвольные программы. 

    Командный чемпионат мира (World Team Trophy)

    Фукуока, Япония

    Женщины

    Произвольная программа

    Начало – 10.50 по московскому времени. Смотрите эфир Первого канала на нашем сайте. 

    Первая разминка

    1. Роберта Родегейро (Италия)
    2. Элейн Шартран (Канада)
    3. Мэ Беренис Мейте (Франция)
    4. Марина Пиредда (Италия)
    5. Лорин Лекавалье (Франция)
    6. Габриэль Дэйлман (Канада)

    Вторая разминка

    7. Софья Самодурова (Россия) – 11.53 по московскому времени 
    8. Мэрайя Белл (США)
    9. Брэди Теннелл (США)
    10. Каори Сакамото (Япония)
    11. Елизавета Туктамышева (Россия) – 12.24 по московскому времени 
    12. Рика Кихира (Япония)

    Положение после короткой программы

    1. Рика Кихира (Япония) – 83,97 – мировой рекорд
    2. Елизавета Туктамышева (Россия) – 80,54
    3. Каори Сакамото (Япония) – 76,95
    4. Брэди Теннелл (США) – 74,81
    5. Мэрайя Белл (США) – 70,89
    6. Софья Самодурова (Россия) – 68,81
    7. Габриэль Дэйлман (Канада) – 64,33
    8. Лорин Лекавалье (Франция) – 62,53
    9. Марина Пиредда (Италия) – 60,33
    10. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 59,45
    11. Элейн Шартран (Канада) – 52,36
    12. Роберта Родегейро (Италия) – 48,45

    Расписание командного чемпионата мира по фигурному катанию

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    Опрос

    Кто выиграет командный чемпионат мира по фигурному катанию?

    8118 голосов 6
    • США
      38%
    • Россия
      35%
    • Япония
      22%
    • Канада
      2%
    • Франция
      2%
    • Италия
      1%

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