Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леганеса»

В 32-м туре примеры «Барселона» сыграла вничью с «Уэской» (0:0) на выезде, «Атлетико» обыграл «Сельту» (2:0), а «Севилья» была сильнее «Бетиса» (3:2).
В воскресенье «Валенсия» победила «Леванте» (3:1), а в понедельник «Реал» играет с «Леганесом».
Чемпионат Испании
32-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Бутарке»
- Дата проведения
- 14 апреля, 13.00, «Хосе Соррилья»
- Голы:
- 0:1 – 14 Арамбарри, 1:1 – 30 Серхи Гвардиола, 2:1 – 69, пенальти Унал, 2:2 – 90, пенальти Молина.
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Вальядолид –
Йоэль, Мойяно, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Рубио, 62), Ануар (Хоакин Фернандес, 82), Алькарас, Плано, Серхи Гвардиола, Унал (Мичел, 77).
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Хетафе –
Сория, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Дуро, 38), Портильо (Молина, 72), Максимович, Арамбарри, Оливера, Анхель (Бруно Гонсалес, 66), Мата.
- Предупреждения:
- Ануар (18), Оливера (40), Максимович (71), Рубио (71), Плано (78), Арамбарри (79), Алькарас (88).
- Удаление:
- Оливера (62).
- Дата проведения
- 14 апреля, 15.00, «Сан Мамес»
- Голы:
- 1:0 – 2 Иньяки Уильямс, 1:1 – 45 Морено, 2:1 – 50 Иньяки Уильямс, 3:1 – 72 Рауль Гарсия, 3:2 – 85 де Томас.
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Атлетик –
Яго Эррерин, Де Маркос, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче (Иньиго Лекуэ, 61), Дани Гарсия (Лопес, 58), Беньят, Муниаин (Кодро, 89), Рауль Гарсия, Кордоба, Иньяки Уильямс.
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Райо Вальекано –
Гарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Тито, Суарес, Медран (Эмбарба, 69), Бебе, Посо (Ди Санто, 79), Морено (Гарсия, 73), де Томас.
- Предупреждения:
- Адвинкула (49), Ба (68), Иньяки Уильямс (90).
- Удаление:
- Адвинкула (52).
- Дата проведения
- 14 апреля, 17.15, «Аноэта»
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Реал Сосьедад –
Рульи, Сальдуа, Элустондо, Льоренте, Муньос, Субельдия (Баутиста, 90), Мерино, Барренечеа (Сандро Рамирес, 56), Сангальи (Пардо, 66), Ойарсабаль, Хуанми.
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Эйбар –
Дмитрович, Де Бласис, Паулу Оливейра, Альварес, Хосе Анхель (Леон, 84), Орельяна, Эскаланте, Жордан, Кукурелья, Кардона (Шарлес, 77), Энрик.
- Дата проведения
- 14 апреля, 19.30, «Монтиливи»
- Гол:
- 0:1 – 7 Чуквуэзе.
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Жирона –
Буну, Рамальо (Порро, 70), Алькала, Хуанпе, Рауль Гарсия (Сони, 86), Алеиш Гарсия, Понс, Робертс (Думбия, 64), Гарсия, Порту, Стуани.
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Вильярреал –
Асенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Иборра, Касорла, Чуквуэзе (Педраса, 76), Форнальс, Токо-Экамби (Касерес, 57), Бакка (Морено, 90).
- Предупреждения:
- Форнальс (51), Хуанпе (74), Чуквуэзе (76), Понс (79), Марио Гаспар (87), Касерес (90), Фунес Мори (90).
- Дата проведения
- 14 апреля, 21.45, «Месталья»
- Голы:
- 1:0 – 2 Санти Мина, 1:1 – 56, автогол Солер, 2:1 – 57 Гедеш, 3:1 – 63 Санти Мина.
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Валенсия –
Нето, Пиччини (Коклен, 32), Гарай, Габриэл, Гайя, Солер, Васс, Парехо (Гамейро, 71), Черышев, Санти Мина, Гедеш (Ли Кан Ин, 78).
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Леванте –
Фернандес, Кабако, Рубен Везу, Коке, Робер, Джейсон, Луна (Саймон, 69), Рочина (Барди, 77), Кампанья, Моралес, Марти (Майораль, 68).
- Дата проведения
- 13 апреля, 14.00, «RCDE Стэдиум»
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Эспаньол –
Лопес, Росалес (Лопес, 28), Налдо, Эрмосо, Педроса, Мелендо (Дуарте, 85), Санчес, Марк Рока, Дардер, Иглесиас, У Лэй (Гарсия, 63).
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Алавес –
Пачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Инуи (Твумаси, 79), Брашанац (Вакасо, 79), Ману Гарсия, Хони Родригес, Бастон (Ролан, 68), Кальери.
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.15, «Эль Алькорас»
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Уэска –
Сантамария, Мирамон, Эчейта, Пулидо, Галан, Аньор (Мелеро, 60), Ривера, Гомес, Авила (Алекс Гальяр, 88), Гальего, Феррейро (Эрнандес, 72).
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Барселона –
тер Стеген, Тодибо, Мурильо, Умтити, Видаль, Ваге, Малком, Аленья (Артур, 81), Пуч (Альба, 67), Дембеле (Коутиньо, 67), Боатенг.
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Ванда Метрополитано»
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Атлетико –
Облак, Хуанфран, Мойя, Монтеро, Филипе Луис (Арьяс, 72), Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Витоло (Мората, 62), Корреа, Гризманн (Мольехо, 90).
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Сельта –
Бланко, Мальо, Кабраль, Араухо, Оласа, Лоботка, Йокушлу (Бельтран, 84), Мор (Систо, 65), Будебуз, Буфаль (Йенсен, 86), Макси Гомес.
- Дата проведения
- 13 апреля, 21.45, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Вацлик, Навас, Меркадо, Каррису, Эскудеро, Сарабия, Банега (Рог, 74), Васкес (Алеиш Видаль, 69), Меса, Мунир (Промес, 69), Бен-Йеддер.
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Бетис –
Лопес, Манди, Феддаль, Сидней (Тельо, 77), Вильям Карвалью, Эмерсон (Санчес, 68), Фирпо, Каналес, Гуардадо, Ло Чельсо, Хесе (Морон, 74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.