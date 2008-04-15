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    Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леганеса»

    Теги Барселона Реал Мадрид Валенсия Севилья Сельта Вильярреал Хетафе Атлетико Бетис Эспаньол Реал Сосьедад Леванте Ла Лига результаты Алавес Вальядолид Райо Вальекано Эйбар Жирона Уэска Леганес Футбол

    В 32-м туре примеры «Барселона» сыграла вничью с «Уэской» (0:0) на выезде, «Атлетико» обыграл «Сельту» (2:0), а «Севилья» была сильнее «Бетиса» (3:2). 

    В воскресенье «Валенсия» победила «Леванте» (3:1), а в понедельник «Реал» играет с «Леганесом». 

    Чемпионат Испании

    32-й тур

    Леганес – Реал Мадрид
    Дата проведения
    15 апреля, 22.00, «Бутарке»
    превью матча онлайн статистика

    Вальядолид – Хетафе 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    14 апреля, 13.00, «Хосе Соррилья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 14 Арамбарри, 1:1 – 30 Серхи Гвардиола, 2:1 – 69, пенальти Унал, 2:2 – 90, пенальти Молина.
    ВальядолидЙоэль, Мойяно, Кико Оливас, Калеро, Мартинес, Кеко (Рубио, 62), Ануар (Хоакин Фернандес, 82), Алькарас, Плано, Серхи Гвардиола, Унал (Мичел, 77).
    ХетафеСория, Суарес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Дуро, 38), Портильо (Молина, 72), Максимович, Арамбарри, Оливера, Анхель (Бруно Гонсалес, 66), Мата.
    Предупреждения:
    Ануар (18), Оливера (40), Максимович (71), Рубио (71), Плано (78), Арамбарри (79), Алькарас (88).
    Удаление:
    Оливера (62).

     

    Атлетик – Райо Вальекано 3:2 (1:1, 2:1)
    Дата проведения
    14 апреля, 15.00, «Сан Мамес»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Иньяки Уильямс, 1:1 – 45 Морено, 2:1 – 50 Иньяки Уильямс, 3:1 – 72 Рауль Гарсия, 3:2 – 85 де Томас.
    АтлетикЯго Эррерин, Де Маркос, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче (Иньиго Лекуэ, 61), Дани Гарсия (Лопес, 58), Беньят, Муниаин (Кодро, 89), Рауль Гарсия, Кордоба, Иньяки Уильямс.
    Райо ВальеканоГарсия, Адвинкула, Ба, Амат, Тито, Суарес, Медран (Эмбарба, 69), Бебе, Посо (Ди Санто, 79), Морено (Гарсия, 73), де Томас.
    Предупреждения:
    Адвинкула (49), Ба (68), Иньяки Уильямс (90).
    Удаление:
    Адвинкула (52).

     

    Реал Сосьедад – Эйбар 1:1 (1:0, 0:1)
    Дата проведения
    14 апреля, 17.15, «Аноэта»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 1 Хуанми, 1:1 – 85 Жордан.
    Реал СосьедадРульи, Сальдуа, Элустондо, Льоренте, Муньос, Субельдия (Баутиста, 90), Мерино, Барренечеа (Сандро Рамирес, 56), Сангальи (Пардо, 66), Ойарсабаль, Хуанми.
    ЭйбарДмитрович, Де Бласис, Паулу Оливейра, Альварес, Хосе Анхель (Леон, 84), Орельяна, Эскаланте, Жордан, Кукурелья, Кардона (Шарлес, 77), Энрик.
    Предупреждения:
    Де Бласис (33), Льоренте (39), Жордан (55), Пардо (87).

     

    Жирона – Вильярреал 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    14 апреля, 19.30, «Монтиливи»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 7 Чуквуэзе.
    ЖиронаБуну, Рамальо (Порро, 70), Алькала, Хуанпе, Рауль Гарсия (Сони, 86), Алеиш Гарсия, Понс, Робертс (Думбия, 64), Гарсия, Порту, Стуани.
    ВильярреалАсенхо, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Фунес Мори, Кинтилья, Иборра, Касорла, Чуквуэзе (Педраса, 76), Форнальс, Токо-Экамби (Касерес, 57), Бакка (Морено, 90).
    Предупреждения:
    Форнальс (51), Хуанпе (74), Чуквуэзе (76), Понс (79), Марио Гаспар (87), Касерес (90), Фунес Мори (90).

     

    Валенсия – Леванте 3:1 (1:0, 2:1)
    Дата проведения
    14 апреля, 21.45, «Месталья»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 2 Санти Мина, 1:1 – 56, автогол Солер, 2:1 – 57 Гедеш, 3:1 – 63 Санти Мина.
    ВаленсияНето, Пиччини (Коклен, 32), Гарай, Габриэл, Гайя, Солер, Васс, Парехо (Гамейро, 71), Черышев, Санти Мина, Гедеш (Ли Кан Ин, 78).
    ЛевантеФернандес, Кабако, Рубен Везу, Коке, Робер, Джейсон, Луна (Саймон, 69), Рочина (Барди, 77), Кампанья, Моралес, Марти (Майораль, 68).
    Предупреждения:
    Солер (33), Майораль (81), Ли Кан Ин (83), Кабако (89).

     

    Эспаньол – Алавес 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    13 апреля, 14.00, «RCDE Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 19 Педроса, 2:0 – 47, автогол Лагуардиа, 2:1 – 56 Кальери.
    ЭспаньолЛопес, Росалес (Лопес, 28), Налдо, Эрмосо, Педроса, Мелендо (Дуарте, 85), Санчес, Марк Рока, Дардер, Иглесиас, У Лэй (Гарсия, 63).
    АлавесПачеко, Химо Наварро, Лагуардиа, Эли, Дуарте, Инуи (Твумаси, 79), Брашанац (Вакасо, 79), Ману Гарсия, Хони Родригес, Бастон (Ролан, 68), Кальери.
    Предупреждения:
    Налдо (21), Дуарте (39), Дардер (53), Лагуардиа (79), Марк Рока (84).

     

    Уэска – Барселона 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    13 апреля, 17.15, «Эль Алькорас»
    превью матча онлайн статистика
    УэскаСантамария, Мирамон, Эчейта, Пулидо, Галан, Аньор (Мелеро, 60), Ривера, Гомес, Авила (Алекс Гальяр, 88), Гальего, Феррейро (Эрнандес, 72).
    Барселонатер Стеген, Тодибо, Мурильо, Умтити, Видаль, Ваге, Малком, Аленья (Артур, 81), Пуч (Альба, 67), Дембеле (Коутиньо, 67), Боатенг.
    Предупреждения:
    Тодибо (42), Ваге (90), Пулидо (90).

     

    Атлетико – Сельта 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    13 апреля, 19.30, «Ванда Метрополитано»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 42 Гризманн, 2:0 – 74 Мората.
    АтлетикоОблак, Хуанфран, Мойя, Монтеро, Филипе Луис (Арьяс, 72), Коке, Родри Эрнандес, Сауль, Витоло (Мората, 62), Корреа, Гризманн (Мольехо, 90).
    СельтаБланко, Мальо, Кабраль, Араухо, Оласа, Лоботка, Йокушлу (Бельтран, 84), Мор (Систо, 65), Будебуз, Буфаль (Йенсен, 86), Макси Гомес.
    Предупреждения:
    Будебуз (37), Хуанфран (56), Гризманн (68), Оласа (87).

     

    Севилья – Бетис 3:2 (1:0, 2:2)
    Дата проведения
    13 апреля, 21.45, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 26 Мунир, 1:1 – 55 Ло Чельсо, 2:1 – 59 Сарабия, 3:1 – 63 Васкес, 3:2 – 82 Тельо.
    СевильяВацлик, Навас, Меркадо, Каррису, Эскудеро, Сарабия, Банега (Рог, 74), Васкес (Алеиш Видаль, 69), Меса, Мунир (Промес, 69), Бен-Йеддер.
    БетисЛопес, Манди, Феддаль, Сидней (Тельо, 77), Вильям Карвалью, Эмерсон (Санчес, 68), Фирпо, Каналес, Гуардадо, Ло Чельсо, Хесе (Морон, 74).
    Предупреждения:
    Хесе (39), Эскудеро (65), Банега (70), Навас (73), Каррису (81), Манди (83), Меркадо (86), Тельо (90), Рог (90).

     

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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