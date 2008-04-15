Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Леганеса»

В 32-м туре примеры «Барселона» сыграла вничью с «Уэской» (0:0) на выезде, «Атлетико» обыграл «Сельту» (2:0), а «Севилья» была сильнее «Бетиса» (3:2).

В воскресенье «Валенсия» победила «Леванте» (3:1), а в понедельник «Реал» играет с «Леганесом».

Чемпионат Испании

32-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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