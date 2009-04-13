Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Далалоян и Аблязин выиграли золото, у Ланкина и Поляшова – бронзовые медали

Российские гимнасты завоевали два золота, серебро и бронзу в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы в польском Шецине.

Спортивная гимнастика

Чемпионат Европы

Шецин, Польша

Мужчины

Вольные упражнения

1. Артур Далалоян (Россия) – 15,100

2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,900

3. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,600

Конь

1. Макс Уитлок (Великобритания) – 15,533

2. Сириль Томмазон (Франция) – 14,800

3. Владислав Поляшов (Россия) – 14,600

4. Никита Нагорный (Россия) – 14,466

Кольца

1. Денис Аблязин (Россия) – 14,966

2. Марко Лодадио (Италия) – 14,966

3. Ваагн Давтян (Армения) – 14,933

4. Никита Нагорный (Россия) – 14,900

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.