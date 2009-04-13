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    Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Далалоян и Аблязин выиграли золото, у Ланкина и Поляшова – бронзовые медали

    Теги спортивная гимнастика чемпионат Европы сборная России результаты сборная Италии Денис Аблязин Макс Уитлок сборная Франции Сириль Томмазон сборная Армении Никита Нагорный Владислав Поляшов Артур Далалоян Дмитрий Ланкин сборная Израиля Артем Долгопят Гимнастика

    Российские гимнасты завоевали два золота, серебро и бронзу в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы в польском Шецине. 

    Спортивная гимнастика

    Чемпионат Европы

    Шецин, Польша

    Мужчины

    Вольные упражнения

    1. Артур Далалоян (Россия) – 15,100
    2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,900
    3. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,600

    Конь

    1. Макс Уитлок (Великобритания) – 15,533
    2. Сириль Томмазон (Франция) – 14,800
    3. Владислав Поляшов (Россия) – 14,600
    4. Никита Нагорный (Россия) – 14,466

    Кольца

    1. Денис Аблязин (Россия) – 14,966
    2. Марко Лодадио (Италия) – 14,966
    3. Ваагн Давтян (Армения) – 14,933
    4. Никита Нагорный (Россия) – 14,900

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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