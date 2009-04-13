Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Далалоян и Аблязин выиграли золото, у Ланкина и Поляшова – бронзовые медали

Российские гимнасты завоевали два золота, серебро и бронзу в отдельных видах многоборья на чемпионате Европы в польском Шецине.
Спортивная гимнастика
Чемпионат Европы
Шецин, Польша
Мужчины
Вольные упражнения
1. Артур Далалоян (Россия) – 15,100
2. Артем Долгопят (Израиль) – 14,900
3. Дмитрий Ланкин (Россия) – 14,600
Конь
1. Макс Уитлок (Великобритания) – 15,533
2. Сириль Томмазон (Франция) – 14,800
3. Владислав Поляшов (Россия) – 14,600
4. Никита Нагорный (Россия) – 14,466
Кольца
1. Денис Аблязин (Россия) – 14,966
2. Марко Лодадио (Италия) – 14,966
3. Ваагн Давтян (Армения) – 14,933
4. Никита Нагорный (Россия) – 14,900
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.