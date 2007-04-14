Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в UFC

Сегодня в Атланте прошел UFC 236.

Боец из России Зелим Имадаев проиграл в дебютном бою в организации Максу Гриффину. Судьи отдали победу американцу решением большинства – 27-29, 27-29, 28-28.

Для Имадаева это поражение стало первым в девяти боях. У Гриффина 15 побед и 6 поражений (3-4 в UFC).

Никита Крылов победил Овинса Сен-Прю удушающим приемом. Рефери остановил поединок через 2:30 после начала второго раунда.

У Крылова 25 побед при шести поражениях (7-4 в UFC). Рекорд Сен-Прю – 23-13.

Это был второй поединок бойцов. В 2014-м году Сен-Прю победил удушающим приемом за полторы минуты.

Холлоуэй против Порье, Гастелум – Адесанья и реванш Крылов – Сен-Прю. Онлайн UFC 236