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    Крылов задушил Сен-Прю в реванше, Имадаев проиграл дебютный бой в UFC

    Теги результаты UFC полутяжелый вес (MMA) полусредний вес (MMA) Никита Крылов Овинс Сен-Прю Зелим Имадаев UFC 236 Бокс/MMA/UFC

    Сегодня в Атланте прошел UFC 236.

    Боец из России Зелим Имадаев проиграл в дебютном бою в организации Максу Гриффину. Судьи отдали победу американцу решением большинства – 27-29, 27-29, 28-28.

    Для Имадаева это поражение стало первым в девяти боях. У Гриффина 15 побед и 6 поражений (3-4 в UFC).

    Никита Крылов победил Овинса Сен-Прю удушающим приемом. Рефери остановил поединок через 2:30 после начала второго раунда.

    У Крылова 25 побед при шести поражениях (7-4 в UFC). Рекорд Сен-Прю – 23-13.

    Это был второй поединок бойцов. В 2014-м году Сен-Прю победил удушающим приемом за полторы минуты.

    Холлоуэй против Порье, Гастелум – Адесанья и реванш Крылов – Сен-Прю. Онлайн UFC 236

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