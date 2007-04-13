Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» принимает «Хаддерсфилд», «МЮ» против «Вест Хэма»

34-й тур АПЛ стартовал матчем «Лестер» – «Ньюкасл» (0:1).

В субботу встречается с «Хаддерсфилдом», «МЮ» – с «Вест Хэмом».

В воскресенье «Манчестер Сити» играет с «Кристал Пэлас», сразится с «Челси», а «Арсенал» – с «Уотфордом».

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34-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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