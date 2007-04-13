Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» принимает «Хаддерсфилд», «МЮ» против «Вест Хэма»

34-й тур АПЛ стартовал матчем «Лестер» – «Ньюкасл» (0:1).
В субботу «Тоттенхэм» встречается с «Хаддерсфилдом», «МЮ» – с «Вест Хэмом».
В воскресенье «Манчестер Сити» играет с «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» сразится с «Челси», а «Арсенал» – с «Уотфордом».
Чемпионат Англии
34-й тур
- Дата проведения
- 13 апреля, 14.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 13 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 14 апреля, 16.05, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 14 апреля, 18.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Викарэдж Роуд»
- Дата проведения
- 12 апреля, 22.00, «Кинг Пауэр»
- Гол:
- 0:1 – 32 Перес.
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Лестер –
Шмейхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди (Менди, 72), Грэй (Ихеаначо, 72), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 80), Варди.
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Ньюкасл –
Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Дамметт, Ритчи, Перес, Хэйден, Ки Сон Ен (Диаме, 82), Альмирон (Атсу, 78), Рондон.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.