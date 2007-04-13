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    Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» принимает «Хаддерсфилд», «МЮ» против «Вест Хэма»

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    34-й тур АПЛ стартовал матчем «Лестер» – «Ньюкасл» (0:1).

    В субботу «Тоттенхэм» встречается с «Хаддерсфилдом», «МЮ» – с «Вест Хэмом».

    В воскресенье «Манчестер Сити» играет с «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» сразится с «Челси», а «Арсенал» – с «Уотфордом».

    Чемпионат Англии

    34-й тур

    Тоттенхэм – Хаддерсфилд
    Дата проведения
    13 апреля, 14.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика

     

    Бернли – Кардифф
    Дата проведения
    13 апреля, 17.00, «Терф Мур»
    превью матча онлайн статистика

     

    Брайтон – Борнмут
    Дата проведения
    13 апреля, 17.00, «Фалмер»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фулхэм – Эвертон
    Дата проведения
    13 апреля, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
    превью матча онлайн статистика

     

    Саутгемптон – Вулверхэмптон
    Дата проведения
    13 апреля, 17.00, «Сент-Мэрис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
    Дата проведения
    13 апреля, 19.30, «Олд Траффорд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кристал Пэлас – Манчестер Сити
    Дата проведения
    14 апреля, 16.05, «Селхерст Парк»
    превью матча онлайн статистика

     

    Ливерпуль – Челси
    Дата проведения
    14 апреля, 18.30, «Энфилд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Уотфорд – Арсенал
    Дата проведения
    15 апреля, 22.00, «Викарэдж Роуд»
    превью матча онлайн статистика

     

    Лестер – Ньюкасл 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    12 апреля, 22.00, «Кинг Пауэр»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 32 Перес.
    ЛестерШмейхель, Рикарду Перейра, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди (Менди, 72), Грэй (Ихеаначо, 72), Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Олбрайтон, 80), Варди.
    НьюкаслДубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Дамметт, Ритчи, Перес, Хэйден, Ки Сон Ен (Диаме, 82), Альмирон (Атсу, 78), Рондон.
    Предупреждения:
    Тилеманс (41), Ки Сон Ен (63), Шмейхель (68), Шер (74), Манкильо (77).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица АПЛ

    Статистика АПЛ

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