Греко-римская борьба. Чемпионат Европы. Кабалоев, Марянян и Власов выиграли золотые медали

Российские борцы греко-римского стиля завоевали три золота и бронзу на чемпионате Европы в Бухаресте.

Греко-римская борьба

Чемпионат Европы

Бухарест, Румыния

Мужчины

До 55 кг

1. Виталий Кабалоев (Россия)

2. Флорин Тита (Румыния)

3. Эльданиз Азизли (Азербайджан)

3. Фабиан Шмитт (Германия)

До 63 кг

1. Степан Марянян (Россия)

2. Стиг-Андре Берге (Норвегия)

3. Талех Маммадов (Азербайджан)

3. Леван Кавджарадзе (Грузия)

До 77 кг

1. Роман Власов (Россия)

2. Роланд Шварц (Германия)

3. Арсен Джулфалакян (Армения)

3. Виктор Немеш (Сербия)

До 130 кг

1. Рыза Каяалп (Турция)

2. Якоб Каджая (Грузия)

3. Сергей Семенов (Россия)

3. Алин Чиурариу (Румыния)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.