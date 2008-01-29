«Зенит» разнес «Ростов» и подписал Ракицкого, Неймар сломался на 2 месяца, Шарапова стартовала с победы в Питере и другие новости утра

1. «Зенит» завершил выступление на Кубке «Матч Премьер» разгромом «Ростова». Забил даже Денис Терентьев.

Петербуржцы заняли на турнире 3-е место, а команда Валерия Карпина осталась последней.

2. Сразу же «Зенит» порадовал болельщиков еще одной новостью – на 3,5 года подписан защитник Ярослав Ракицкий.

Украинец пообещал, что будет биться за питерских болельщиков на поле, а Сергей Семак рассказал, почему этот трансфер так важен для команды.

3. Нападающий «ПСЖ» Неймар второй год подряд пропустит ключевой этап сезона из-за травмы.

Бразилец точно не сыграет с «МЮ» в 1/8 финала ЛЧ. Есть риск, что в этом сезоне он вообще уже не выйдет на поле.

4. Мария Шарапова стартовала на турнире WTA в Санкт-Петербурге с победы над Дарьей Гавриловой. Экс-первая ракетка мира призналась, что очень рада выиграть матч на родине спустя семь лет.

Вера Звонарева обыграла Екатерину Макарову и тоже вышла во второй круг.

5. Форвард «Нового Орлеана» Энтони Дэвис хочет сменить команду и попросил клуб об обмене. В числе претендентов – «Лейкерс» и «Никс».

6. Биатлонистка Екатерина Глазырина, дисквалифицированная за допинг, намерена вернуться в сборную России.

7. В Кубке Англии состоялась жеребьевка 1/8 финала. Вновь «повезло» с соперником «Манчестер Юнайтед», который сыграет с «Челси». Все пары – здесь.

8. Федор Смолов дал масштабное интервью. Рассказал и про президента, и про Джордана, и про скандальное ДТП.

Мы собрали самое интересное из беседы футболиста с Ксенией Собчак и хотим проверить, кто умнее, вы или Федор.

9. Трансферы. Альваро Мората, наконец, оформил свой переход в «Атлетико». «Ростов» подписал норвежца Норманна из «Брайтона», а тульский «Арсенал» – экс-игрока «Лиона» Коне. Все подтвержденные сделки можно найти здесь.

10. В КХЛ московское «Динамо» обыграло рижское, уступая по ходу матча 0:2. ЦСКА одолел «Динамо» из Минска. Все результаты – здесь.

11. НХЛ. Агент Панарина выпустил заявление – никаких переговоров с «Коламбусом» о будущем Артемия до окончания сезона не будет.

12. В НБА «Индиана» дома крупно проиграла «Голден Стэйт», «Бостон» победил «Бруклин» и другие результаты.

13. Определен состав сборной России по биатлону на сбор перед ЧМ-2019. В него вошли Малышко, Цветков, Поршнев и Гербулова.

14. Во втором матче на чемпионате мира по хоккею с мячом сборная России обыграла Казахстан с неприличным счетом 22:1.

Цитаты дня

«Водитель назвал Кокорина и Мамаева петухами. Во Владикавказе «петух» еще хуже, чем мат». Судья: Полностью оправданы (нет).

«В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом». Авторитетное мнение Кадырова о поражении Федора.

«Мне уже говорят, что мой цитатник можно выпускать. Люди, неужели вы ничего такого не слышали?» Евгения Павлова о соцсетях, хэштегах и мемасиках.