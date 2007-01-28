Ракицкий о трансфере в «Зенит»: «Очень счастлив. Перешел из одной топ-команды в другую»

Новичок Ярослав Ракицкий прокомментировал переход в петербургский клуб.

- Ярослав, вы – игрок петербургского «Зенита». Что чувствуете прямо сейчас?

– Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из , в другую топ-команду – «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала.

– В 2007 году из «Шахтера» в «Зенит» перешел Анатолий Тимощук, который сейчас работает в штабе . Главным тренером «Зенита» был Мирча Луческу, долгое время работавший в Донецке. Советовались с ними по поводу перехода?

– С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что «Зенит» – команда очень высокого уровня, что здесь – шикарные условия, стадион и все остальное.

– Уже решили, под каким номером будете выступать?

– Да. Мне повезло, что в «Зените» свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.

– Что для вас самое главное в футболе и какое ваше футбольное качество вы считаете самым важным?

– Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже, – сказал Ракицкий.

«Зенит» объявил о переходе Ракицкого из «Шахтера»