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    Ракицкий о трансфере в «Зенит»: «Очень счастлив. Перешел из одной топ-команды в другую»

    Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Украина Шахтер премьер-лига Россия Ярослав Ракицкий Футбол

    Новичок «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал переход в петербургский клуб. 

    - Ярослав, вы – игрок петербургского «Зенита». Что чувствуете прямо сейчас?

    – Я очень счастливый прямо сейчас. Я перешел из одной топ-команды, из «Шахтера», в другую топ-команду – «Зенит». Буду делать все, что от меня зависит и выкладываться на поле на все сто процентов ради команды. Чтобы команда всегда выигрывала. 

    – В 2007 году из «Шахтера» в «Зенит» перешел Анатолий Тимощук, который сейчас работает в штабе Сергея Семака. Главным тренером «Зенита» был Мирча Луческу, долгое время работавший в Донецке. Советовались с ними по поводу перехода?

    – С Толиком я все время на связи, а Луческу мне позвонил несколько дней назад. Он уверил меня в том, что «Зенит» – команда очень высокого уровня, что здесь – шикарные условия, стадион и все остальное. 

    – Уже решили, под каким номером будете выступать?

    – Да. Мне повезло, что в «Зените» свободен 44-й номер, и я планирую забрать его себе.

    – Что для вас самое главное в футболе и какое ваше футбольное качество вы считаете самым важным?

    – Мои лучшие футбольные качества пусть выбирают тренеры, не мне об этом судить. А что касается самого любимого в футболе, то это болельщики. Я слышал очень много о «Зените» и его болельщиках и хочу ощутить их поддержку на футбольном поле. Буду биться на поле и за них тоже, – сказал Ракицкий. 

    «Зенит» объявил о переходе Ракицкого из «Шахтера»

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