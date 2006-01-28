Федор Смолов: «Слова про Джордана – нелепая попытка защититься. Хочу извиниться перед страной за тот пенальти»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Федор Смолов вспомнил о неудачном пенальти в матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией в интервью с Ксенией Собчак.

– Главный момент – ты долго сидел на поле после неудачного пенальти с Хорватией. Что ты чувствовал, о чем ты тогда думал?

– Это было продолжением того, что я испытывал перед пенальти. Тысяча мыслей, полное отсутствие присутствия меня в этом моменте. Было даже больше каких-то вопросов, чем мыслей: как, что, почему?

– Ты выходил с ощущением, что не забьешь?

– Нет, я расскажу, как было. За неделю до этого мы играли с Испанией, и я первым пошел бить. Я был спокоен и уверен, что забью. То есть не был уверен, что забью, но шел спокойно, по крайней мере, зная, куда буду бить, и что если я пробью так, как умею, то, скорее всего, это будет гол, даже если вратарь угадает угол.

Соответственно, проходит неделя, после этого мы разговариваем с ребятами, во время подготовки к хорватам обсуждаем, и Игорь Акинфеев – как сейчас помню, сидим в бане – говорит: «Мы перед матчем готовились с тренером по вратарям, смотрели, как испанцы бьют пенальти – и они пробили все туда, куда и на видео. Я знал, куда они будут бить, и они все пробили ровно туда, куда я и ожидал».

Мы не тренировали серию пенальти перед хорватами. То есть наступает серия пенальти, и я на фоне этого разговора начинаю думать: «Окей, в предыдущем матче я пробил влево, а у хорватов еще и вратарь достаточно крупногабаритный, высокий». Я смотрю на него и думаю: «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо... А он еще, скорее всего, и будет ждать влево... Куда мне бить: вправо я не тренировал». Ну вот и началось, сам себя начал раскачивать.

Да, на тот момент я не был уверен в своих силах. По прошествии времени я хочу извиниться перед страной за этот пенальти. В свое оправдание скажу, что манера исполнения пенальти не была попыткой выделиться. Это было из-за того, что я не до конца понимал, куда мне стоит пробить. Это было именно от неуверенности в своих силах и от растерянности. Если бы у меня не тряслись коленки и я исполнил техническую часть пенальти нормально, я забил бы. Я подумал: «Он будет гадать, упадет влево, а вдруг вправо, а я пробью по центру».

– Так получилось, что все стали считать это роковым ударом и началась агрессия...

– Небезосновательно. Я не играл, не забил, еще и так исполнил пенальти.

– Как тебя изменила вся эта ситуация? Что ты чувствовал после чемпионата, как справлялся с этим?

– Хотелось спрятаться первое время. Спрятаться, никого не видеть, чтобы мне не напоминали лишний раз, потому что это было действительно больно. Вот эти мои слова после матча (про Майкла Джордана – прим. Sports.ru) – нелепая попытка защитить себя. То, что я не стал извиняться сразу – я привык говорить обдуманно и отвечать за свои слова. Сейчас я готов извиниться совершенно искренне.

– Что произошло внутри команды? Как отнеслись тренер, партнеры?

– Перед командой я извинился сразу в раздевалке, когда все пришли, встал и извинился. Сказал: «Извините, парни, что лишил вас возможности сыграть в полуфинале». Было очень тяжело. Но мы едим один хлеб, это наша профессия, и я понимал, что ребята с наибольшим пониманием отнесутся.

– Что сказал папа?

– Ну, не для камеры. Суть была такая: пусть все нахрен идут, мы с тобой, держись. Конечно, это было важно, стало чуть полегче. А потом я ни с кем не общался. Я улетел на следующий день и, кажется, неделю не подходил к телефону, – сказал Смолов.

«Благодарен, что эта ситуация произошла». Смолов говорит