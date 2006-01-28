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    Неймар выбыл до конца марта и пропустит оба матча с «МЮ»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Лига чемпионов травмы Неймар Футбол

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не поможет команде в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    26-летний бразилец, у которого диагностирован рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, выбыл как минимум до конца марта, утверждает L’Equipe.

    Врачи парижан и сборной Бразилии пока не могут прийти к согласию относительно того, нужно ли делать операцию Неймару.

    «ПСЖ» сыграет с «МЮ» 12 февраля и 6 марта. Кроме того, Неймар пропустит дерби с «Марселем» (17 марта).

    В прошлом сезоне Неймар из-за подобной травмы пропустил три месяца и восстановился только к старту ЧМ-2018.

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