Неймар выбыл до конца марта и пропустит оба матча с «МЮ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не поможет команде в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с .

26-летний бразилец, у которого диагностирован рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, выбыл как минимум до конца марта, утверждает L’Equipe.

Врачи парижан и сборной Бразилии пока не могут прийти к согласию относительно того, нужно ли делать операцию .

сыграет с «МЮ» 12 февраля и 6 марта. Кроме того, пропустит дерби с «Марселем» (17 марта).

В прошлом сезоне из-за подобной травмы пропустил три месяца и восстановился только к старту ЧМ-2018.