Неймар выбыл до конца марта и пропустит оба матча с «МЮ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не поможет команде в обоих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
26-летний бразилец, у которого диагностирован рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги, выбыл как минимум до конца марта, утверждает L’Equipe.
Врачи парижан и сборной Бразилии пока не могут прийти к согласию относительно того, нужно ли делать операцию Неймару.
«ПСЖ» сыграет с «МЮ» 12 февраля и 6 марта. Кроме того, Неймар пропустит дерби с «Марселем» (17 марта).
В прошлом сезоне Неймар из-за подобной травмы пропустил три месяца и восстановился только к старту ЧМ-2018.