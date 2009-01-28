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    Дисквалификация Глазыриной заканчивается 9 февраля. Она намерена вернуться в сборную

    Теги сборная России жен допинг IBU Екатерина Глазырина WADA ТАСС Биатлон

    Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, намерена вернуться в спорт. 

    Дисквалификация спортсменки заканчивается 9 февраля. 

    «Карьеру она завершать не собирается, мы готовимся. Есть ли в планах вернуться в сборную? Конечно, она будет бороться за место в национальной команде», – заявила тренер спортсменки Валентина Стремоусова. 

    Глазырина была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на основании результатов расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

    Россиянка была отстранена от соревнований во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене в 2017 году. 

    В октябре 2017 года прошли слушания по делу биатлонистки. 4 мая Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал Глазырину на два года и аннулировал все ее результаты с 19 декабря 2013 года по 10 февраля 2017 года.

    Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимр Драчев заявил, что Глазырина в текущем сезоне не сможет претендовать на попадание в соборную. 

    «В этом сезоне мы точно рассматривать ее не будем. Если Екатерина захочет выступать и будет готовиться, то посмотрим, как у нее сложится дальше», – цитирует Драчева ТАСС. 

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