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    Малышко, Цветков, Поршнев и Гербулова вошли в состав сборной России на сбор перед ЧМ-2019

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Леонид Гурьев Анатолий Хованцев Сергей Коновалов Екатерина Юрлова-Перхт Николай Загурский Лариса Куклина (Кузнецова) Виталий Норицын Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Сергей Корастылев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Семен Сучилов Ульяна Кайшева ЧМ-2019 Наталья Гербулова Ирина Старых Евгения Павлова Эдуард Латыпов Александр Поварницын Виктория Сливко Светлана Миронова Юрий Шопин Кристина Ильченко Маргарита Васильева Матвей Елисеев Анастасия Морозова Никита Поршнев Василий Томшин Валерия Васнецова Сергей Идинов Артем Истомин Сергей Белозеров Биатлон

    Определен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США, а также на сбор в итальянском Риднау.

    Сбор пройдет со 2 по 18 февраля.

    Состав сборной России

    Кубок мира

    Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

    Женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

    Тренеры: Сергей Коновалов, Сергей Белозеров, Сергей Идинов.

    Сбор в Риднау

    Мужчины: Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семен Сучилов, Антон Бабиков.

    Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.

    Тренеры: Анатолий Хованцев, Артем Истомин, Виталий Норицын, Николай Загурский, Леонид Гурьев.

    По критериям СБР на сбор в Риднау отобрались только Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Антон Бабиков и Виктория Сливко. Остальные спортсмены были выбраны тренерским решением.

    Забудьте про честный отбор в биатлоне: наши начудили с визами и удалили критерии с сайта

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