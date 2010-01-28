Малышко, Цветков, Поршнев и Гербулова вошли в состав сборной России на сбор перед ЧМ-2019

Определен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США, а также на сбор в итальянском Риднау.

Сбор пройдет со 2 по 18 февраля.

Состав сборной России

Кубок мира

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

Женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.

Тренеры: Сергей Коновалов, Сергей Белозеров, Сергей Идинов.

Сбор в Риднау

Мужчины: Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семен Сучилов, Антон Бабиков.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.

Тренеры: Анатолий Хованцев, Артем Истомин, Виталий Норицын, Николай Загурский, Леонид Гурьев.

По критериям СБР на сбор в Риднау отобрались только Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Антон Бабиков и Виктория Сливко. Остальные спортсмены были выбраны тренерским решением.

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