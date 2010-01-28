Малышко, Цветков, Поршнев и Гербулова вошли в состав сборной России на сбор перед ЧМ-2019

Определен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в Канаде и США, а также на сбор в итальянском Риднау.
Сбор пройдет со 2 по 18 февраля.
Состав сборной России
Кубок мира
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.
Женщины: Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Кристина Ильченко, Анастасия Морозова, Маргарита Васильева.
Тренеры: Сергей Коновалов, Сергей Белозеров, Сергей Идинов.
Сбор в Риднау
Мужчины: Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Максим Цветков, Никита Поршнев, Василий Томшин, Семен Сучилов, Антон Бабиков.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Виктория Сливко, Наталья Гербулова.
Тренеры: Анатолий Хованцев, Артем Истомин, Виталий Норицын, Николай Загурский, Леонид Гурьев.
По критериям СБР на сбор в Риднау отобрались только Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Антон Бабиков и Виктория Сливко. Остальные спортсмены были выбраны тренерским решением.
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