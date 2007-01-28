Кадыров про нокаут Федора: «В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поражение Федора Емельяненко в бою Райаном Бэйдером и пригласил россиянина на тренировки в клуб «Ахмат».

«Я глубоко опечален поражением Федора Емельяненко в финале гран-при Bellator в тяжелом весе. Но самое обидное, как легко он проиграл Райану Бэйдеру из США. Оказался в нокауте спустя 35 секунд после начала боя.

Не надо быть экспертом в области смешанных единоборств, чтобы понять: Федор Емельяненко оказался не готовым к бою. Некогда грозный «Последний Император» выглядел совершенно беспомощно. И я не нахожу в этом ничего удивительного.

В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом. И в результате разочаровал миллионы болельщиков в разных уголках мира. В том числе и меня!

В этот трудный момент я хочу поддержать Федора Емельяненко и пригласить на сборы в РСК «Ахмат», на беспочвенную критику которого он ранее потратил столько драгоценного времени вместо того, чтобы усиленно тренироваться и готовиться к поединкам. Но это в прошлом! А сегодня двери клуба «Ахмат» перед Федором Владимировичем открываются настежь!

Я обещаю, что в бойцовском зале ему будет не до разговоров. А самое главное – через некоторое время он будет достойно выглядеть в октагоне. Все-таки негоже человеку, который носит громкое имя «Последний Император» и является надеждой болельщиков, лежать на настиле спустя 35 секунд после старта поединка.

Федор Владимирович, нужно предпринимать меры не откладывая в долгий ящик. Клуб «Ахмат» готов пойти навстречу. Обращайтесь!» – написал Кадыров.

Емельяненко проиграл Бэйдеру нокаутом в первом раунде. Ранее Федор Емельяненко критиковал клуб «Ахмат» за проведение детских боев.

Поражение Федора в бою за пояс – обидно. Но лучше уйти так, чем бить мешков в России



Федор Емельяненко все равно великий – есть доказательства