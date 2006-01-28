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    Смолов об аварии в Краснодаре: «У меня были просроченные права, поэтому уехал с места ДТП»

    Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия происшествия Футбол

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о подробностях аварии, в которую он попал в августе прошлого года в Краснодаре. 

    По решению суда футболиста лишили прав на год за оставление места ДТП и обязали возместить ущерб на сумму 58 611 рублей.

    «Я был трезв. Могу по секрету рассказать – у меня были просроченные права, поэтому я уехал с места ДТП.

    Я понял, что машина разбитая. Она была застрахована по КАСКО, я побоялся, что мне, скорее всего, страховая не выплатит.

    Потом с утра я позвонил юристу, посоветовался и поехал заниматься вопросом», – сказал Смолов.

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