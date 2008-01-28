Мария Шарапова: «Для меня много значит выигранный матч на родине спустя столько лет»

29-я ракетка мира Мария Шарапова прокомментировала свою победу над Дарьей Гавриловой в первом круге турнира в Петербурге (6:0, 6:4).

«Против нее у меня всегда такие матчи, которые связаны с большими физическими нагрузками. Корт тут медленный, он подходит ее игре. Хотя я выиграла первый сет 6:0, вы видели, что многие геймы в нем были затяжными. Второй гейм был очень важным.

Мне очень приятно, что я впервые в жизни приехала в Петербург. Я бы, честно, хотела раньше здесь оказаться, но, к сожалению, не было никакой возможности. Я рада такой поддержке. Я знаю, что когда я играю на родине, меня очень здорово поддерживают здесь. Для меня многое значит выигранный матч на родине спустя столько лет [с кубкового матча-2012 в Москве]. Я всегда хочу видеть публику и полный стадион. Сегодня мы это показали. Думаю, это из-за того, что я редко играю на родине. Я думаю, что в среду будет так же.

Обычно, когда я летаю на турниры, я концентрируюсь только на теннисе. Так как я здесь впервые, мне нужно было составить культурную программу. Я посмотрела оперу, которая мне очень понравилась. Мы поужинали, были в Эрмитаже, это было здорово. Надеюсь, что у меня будет еще несколько дней что-то еще увидеть. Мне не очень холодно. Я немного времени провожу на холоде. Но у меня и шапка, и перчатки есть. Я готова к морозам».

О состоянии плеча

«Так себе. Я уже много месяцев работаю над ним. Я бы сказала, не сто процентов. Еще много работы».

О сезоне-2018

«Тяжело сказать, что я им довольна, из-за того, что я много турниров пропустила. В конце года я посчитала, и получилось, что смогла сыграть только 11 турниров. В этом году надеюсь, что здоровье не подведет, и с теннисом все получится лучше».

О выставочном турне по трем городам России

«У меня был разговор с менеджером Максом, потому что я очень хотела бы сыграть в Сочи, потому что я там провела детство. Хотела бы вернуться туда, сыграть перед своей семьей, может быть, даже с Леной Весниной. Это было бы здорово, и я надеюсь, что моя мечта станет реальностью».