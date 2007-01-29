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    НБА. «Индиана» – «Голден Стэйт», «Бостон» сыграет с «Бруклином» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Атланта Шарлотт Денвер Голден Стэйт Индиана Клипперс Мемфис Бруклин Нью-Йорк НБА Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Индиана» примет лидера Западной конференции «Голден Стэйт».

    Восточный фаворит «Бостон» сыграет с открытием чемпионата «Бруклином».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Голден Стэйт
    Дата проведения
    29 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    29 января, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Бруклин
    Дата проведения
    29 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Мемфис – Денвер
    Дата проведения
    29 января, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Атланта
    Дата проведения
    29 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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