Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут пять матчей. «Индиана» примет лидера Западной конференции «Голден Стэйт».

Восточный фаворит сыграет с открытием чемпионата «Бруклином».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.