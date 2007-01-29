Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут пять матчей. «Индиана» примет лидера Западной конференции «Голден Стэйт».
Восточный фаворит «Бостон» сыграет с открытием чемпионата «Бруклином».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 29 января, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 29 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 29 января, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 29 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.