Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Смолов о фото с Путиным на стене: «Это мой президент»

    Теги Локомотив Федор Смолов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Владимир Путин политика Ксения Собчак Футбол

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину в интервью журналистке Ксении Собчак.

    – Почему ты решил повесить на стену фото с Путиным (интервью снимали дома у Смолова – прим. Sports.ru)? Это то, чем ты больше всего гордишься в жизни?

    – Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент.

    – Почему именно эта фотография (где Путин вручает ему грамоту заслуженного мастера спорта – прим. Sports.ru), а не та, где ты, например, забиваешь гол или с какой-то наградой?

    – Вот это награда, почетная грамота от президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Это олицетворение успеха сборной России.

    – Голосовал за Путина?

    – Я пропустил голосование. У меня не было российского паспорта с собой. Администратор команды подвел, сказал, что можно полететь с загранпаспортом, и я российский не взял.

    – А так бы голосовал за него?

    – Да, – ответил Смолов.

    фото

    фото

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться