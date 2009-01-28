Смолов о фото с Путиным на стене: «Это мой президент»

Нападающий Федор Смолов рассказал о своем отношении к президенту России Владимиру Путину в интервью журналистке Ксении Собчак.

– Почему ты решил повесить на стену фото с Путиным (интервью снимали дома у Смолова – прим. Sports.ru)? Это то, чем ты больше всего гордишься в жизни?

– Ну, я этим горжусь, да. Это мой президент.

– Почему именно эта фотография (где Путин вручает ему грамоту заслуженного мастера спорта – прим. Sports.ru), а не та, где ты, например, забиваешь гол или с какой-то наградой?

– Вот это награда, почетная грамота от президента Российской Федерации. Нам тогда вручили звание заслуженных мастеров спорта. Это олицетворение успеха сборной России.

– Голосовал за Путина?

– Я пропустил голосование. У меня не было российского паспорта с собой. Администратор команды подвел, сказал, что можно полететь с загранпаспортом, и я российский не взял.

– А так бы голосовал за него?

– Да, – ответил Смолов.