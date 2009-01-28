Евгения Павлова: «Мне уже говорят, что мой цитатник можно выпускать. Люди, неужели вы ничего такого не слышали?»

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о том, как относится к критике в соцсетях, а также о том, сколько она планирует продолжать спортивную карьеру.

Павлова пропустила этап Кубка мира в Анхольце из-за плохого самочувствия. Ранее биатлонистка жаловалась, что испытывает проблемы со сном.

– В каком настроении вы были эти 15 дней?

– Настроения особо не было. Но у меня когда-то были большие проблемы со спиной, и я извлекла из той ситуации урок: излишне копаться в голове не стоит, иначе будет печаль полная.

У нас команда отличная, парни веселят постоянно. Спрашиваю, почему тренировка так рано. В ответ: «Ты же все равно не спишь, тебе какая разница»? Здесь реально были моменты, когда тяжело, но у меня защитная реакция – посмеяться. Ну а что – плакать? Лучше поржать! Сделать всем день.

– Это вы умеете.

– Сидишь, кушаешь, а тебе твои же фразочки с разных сторон прилетают. Женя, с хрена ли загуляли?

– Эта вообще стала мемом.

– Как и хэштэги #наваливай, #шарыпополтосу. Мне уже говорят, что весной мой цитатник можно выпускать. Люди, неужели вы ничего такого не слышали? Я обычная девочка. У нас в Кузбассе все такие. Болельщик вот недавно пишет: «Женя, ты сказала после эстафеты – молча бежим, рот закрыли и вперед. А как ты во второй зоне бежишь с закрытым ртом»? Господи, ну что у тебя в голове?

На ту эстафету, кстати, выходила не с таким большим желанием. Условия те еще. Ветер в харю. В такую погоду нормальному человеку хочется в кровати поваляться. Приехали на стадион, смотрю – на трибунах люди в костюмах грибочков. Думаю, во дают!

– Что болельщики пишут вам в соцсетях в последнее время?

– В основном что-то вроде «Жека, восстанавливался и наваливай». Хотя некоторые, такое ощущение, завели инстаграм специально для оскорблений. Зачем вот человек, который меня вообще не знает, пишет, что я дура? Может быть, ты тоже какой-то дебилоид? Я же не в курсе.

У меня никогда даже мыслей не было написать, например, Фуркаду, что он дурак. Да никто из нормальных людей так не делает. Логика тех, кто пишет всякие оскорбления тем, кого не знает, мне непонятна. Радует, что таких совсем немного.

– Вы довольно поздно дорвались до Кубка мира. В 25 лет. Правильно понимаю, что теперь намерены зажигать тут лет 10, пока не насытитесь?

– У меня в планах – выступать только ближайшие четыре года. Это прям максимум! Я ведь женщина, хочу семью, детей. Вот муж пусть хоть до 40 бегает. А то говорим с подругой о домашних делах, а у меня дома ни ребенка, ни котенка. Только цветок. И тот искусственный. Пылинки с него сдуваю! Так что четыре года – это край, – рассказала Павлова.