Агент Панарина: «Сообщили «Коламбусу», что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона»

Агент форварда Артемия Панарина Дэн Мильштейн сообщил, что будущее игрока в клубе не будет обсуждаться до окончания текущего сезона.

«Мы сообщили команде, что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона. Наш приоритет – сосредоточиться на оставшейся части сезона и попытаться выиграть Кубок Стэнли для и его болельщиков.

Никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не будет», – написал Мильштейн в заявлении в твиттере.

По данным The Athletic, агент и игрок встречались в минувшие выходные в Майами.

Панарин и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля – если до этого времени не подпишут новые контракты с «Блю Джекетс», либо клубами, куда могут быть обменяны до дедлайна.

Дедлайн намечен на 25 февраля. По данным CapFriendly, текущий контракт Панарина не содержит каких-либо пунктов, ограничивающих обмен.