Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Агент Панарина: «Сообщили «Коламбусу», что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона»

    Теги Коламбус НХЛ Артемий Панарин Дэн Мильштейн Хоккей

    Агент форварда «Коламбуса» Артемия Панарина Дэн Мильштейн сообщил, что будущее игрока в клубе не будет обсуждаться до окончания текущего сезона. 

    «Мы сообщили команде, что готовы обсуждать будущее Артемия после сезона. Наш приоритет – сосредоточиться на оставшейся части сезона и попытаться выиграть Кубок Стэнли для «Коламбуса» и его болельщиков.

    Никаких дополнительных комментариев по этому вопросу не будет», – написал Мильштейн в заявлении в твиттере. 

    По данным The Athletic, агент и игрок встречались в минувшие выходные в Майами. 

    Панарин и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский могут стать неограниченно свободными агентами 1 июля – если до этого времени не подпишут новые контракты с «Блю Джекетс», либо клубами, куда могут быть обменяны до дедлайна. 

    Дедлайн намечен на 25 февраля. По данным CapFriendly, текущий контракт Панарина не содержит каких-либо пунктов, ограничивающих обмен. 

    Реклама 18+

    Опрос

    Оставаться ли Панарину в «Коламбусе»?

    1807 голосов 13
    • Да, это лучший вариант
      31%
    • Нет, Панарину нужно уходить
      69%

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться