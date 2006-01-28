«Атлетико» арендовал Морату у «Челси» на 1,5 года

Нападающий Альваро Мората вернулся в Испанию.

«Атлетико» арендовал 26-летнего футболиста на полтора года.

Ранее сообщалось, что за аренду мадридцы заплатят 7,5 млн евро, а в контракте будет присутствовать опция о выкупе игрока за 40-45 миллионов.

Мората считается воспитанником «Реала», но он был в системе четыре года.

В июле 2017 года «Реал» продал Морату в за 70 миллионов фунтов.

Испанец забил 16 голов и отдал 6 результативных передач в 47 матчах АПЛ.

Фото: официальный сайт