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    «Атлетико» арендовал Морату у «Челси» на 1,5 года

    Теги Челси премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига трансферы Альваро Мората Футбол

    Нападающий «Челси» Альваро Мората  вернулся в Испанию.

    «Атлетико» арендовал 26-летнего футболиста на полтора года.

    Ранее сообщалось, что за аренду мадридцы заплатят 7,5 млн евро, а в контракте будет присутствовать опция о выкупе игрока за 40-45 миллионов.

    Мората считается воспитанником «Реала», но он был в системе «Атлетико» четыре года.

    В июле 2017 года «Реал» продал Морату в «Челси» за 70 миллионов фунтов.

    Испанец забил 16 голов и отдал 6 результативных передач в 47 матчах АПЛ.

    Фото: официальный сайт «Атлетико»

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