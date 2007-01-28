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    Энтони Дэвис попросил «Новый Орлеан» об обмене

    Теги возможные переходы Новый Орлеан НБА Энтони Дэвис Рич Пол Баскетбол

    Звездный форвард Энтони Дэвис попросил «Новый Орлеан» об обмене.

    Агент Дэвиса Рич Пол уведомил «Пеликанс» о том, что Дэвис не будет продлевать контракт с клубом. Форвард сможет выйти на рынок свободных агентов в 2020 году.

    «Энтони хочет, чтобы его обменяли в команду, которая даст ему возможность стабильно добиваться побед и бороться за титул», – приводит слова Пола инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

    Дэвис в нынешнем сезоне набирает 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи и 2,6 блок-шота в среднем за игру. «Пеликанс» занимают третье место с конца в Западной конференции – 22-28

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