Энтони Дэвис попросил «Новый Орлеан» об обмене

Звездный форвард попросил «Новый Орлеан» об обмене.

Агент Дэвиса Рич Пол уведомил «Пеликанс» о том, что Дэвис не будет продлевать контракт с клубом. Форвард сможет выйти на рынок свободных агентов в 2020 году.

«Энтони хочет, чтобы его обменяли в команду, которая даст ему возможность стабильно добиваться побед и бороться за титул», – приводит слова Пола инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Дэвис в нынешнем сезоне набирает 29,3 очка, 13,3 подбора, 4,4 передачи и 2,6 блок-шота в среднем за игру. «Пеликанс» занимают третье место с конца в Западной конференции – 22-28