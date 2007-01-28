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    «Зенит» объявил о переходе Ракицкого из «Шахтера»

    Теги Зенит премьер-лига Украина Шахтер премьер-лига Россия трансферы фото Ярослав Ракицкий Футбол

    Защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий перешел в «Зенит».

    Петербуржцы заключили с 29-летним украинцем контракт сроком на 3,5 года.

    За новый клуб Ракицкий будет выступать под 44-м номером.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за игрока сборной Украины 10 миллионов евро. Еще 2 млн «Шахтер» может получить в виде бонусов. Зарплата Ракицкого в «Зените» составит 2,5 млн евро в год.

    Ракицкий был в системе «Шахтера» с 13 лет. За основной состав донецкого клуба он дебютировал в августа 2009 года.

    В общей сложности в «Шахтере» он провел 326 матчей и забил 14 мячей. Ракицкий — семикратный чемпион Украины, шестикратный обладатель Кубка и Суперкубка страны.

    За национальную сборную Украины он провел 54 матча и забил 4 мяча. Принимал участие в чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.

    Фото: сайт «Зенита»

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