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    Сергей Семак: «Проблем с возрастом Ракицкого я не вижу»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Ярослав Ракицкий Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого в петербургский клуб. 

    – Сегодня «Зенит» заключил соглашение с Ярославом Ракицким. Что вы думаете о переходе центрального защитника?

    – Я думаю, на протяжении последнего времени мы нуждались в хорошем центральном защитнике с хорошим началом атаки, с левой ногой. У нас были определенные проблемы при выходе из обороны, когда на левом фланге играл «правоногий» игрок. Сейчас я очень рад. Я разговаривал с Ярославом и рад, что он принял наше предложение. Не сомневаюсь, что он своим опытом, игровыми качествами и характером поможет нам, нашей команде, стать сильней.

    – То, что смущает в нем всех – его возраст, 29 лет. Как вы к этому относитесь?

    – Вы наверняка знаете, что найти на эту позицию игрока опытного, квалифицированного – очень сложно. Такой возраст позволяет центральному защитнику  играть в футбол на хорошем уровне. Словом, проблем с возрастом Ярослава я не вижу. Тем более, у нас в составе есть и более возрастные игроки.

    – Переход из чемпионата Украины в РПЛ позволит свести к минимуму проблемы с адаптацией?

    – Я думаю, что Ярославу потребуется немного времени на адаптацию. Во-первых, язык всегда помогает в таких вещах, а во-вторых, и российский футбол знаком Ярославу. Конечно, ему будет проще адаптироваться в сравнении с игроками, которые приезжают из других стран и континентов. Думаю, никаких проблем нет.

    – Десять дней на то, чтобы вписать его в игровую схему к матчам с «Фенербахче» – реальный срок?

    – Конечно, всегда хотелось бы больше времени на работу с новичками, но у нас такой возможности нет. Поэтому постараемся как можно быстрее объяснить наши требования, наиграть взаимодействия в тех позициях, в которых нам это нужно, и найти вещи, над которыми нам нужно работать, – сказал Семак. 

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