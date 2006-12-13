Евролига. ЦСКА – «Химки», «Реал» сыграет с «Барселоной»

Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится встреча российских команд. Московский ЦСКА примет подмосковные «Химки».
В другом принципиальном матче «Реал» дома сыграет с «Барселоной».
Евролига
Регулярный чемпионат
12-й тур
- Дата проведения
- 13 декабря, 19.45, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Принтезис (4), Милутинов (4), Стрелниекс (2), Уильямс-Госс (0), Везенков (0).
- Дата проведения
- 13 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 13 декабря, 21.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 13 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 13 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Фенербахче Турция – 10-1, Реал Испания – 9-2, ЦСКА Россия – 9-2, Анадолу Эфес Турция – 8-3, Олимпиакос Греция – 6-5, Милан Италия – 6-5, Барселона Испания – 6-5, Жальгирис Литва – 5-6, Панатинаикос Греция – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Химки Россия – 4-7, Баскония Испания – 4-7, Гран-Канария Испания – 4-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-8, Будучность Черногория – 3-8, Дарушафака Турция – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.