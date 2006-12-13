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    Евролига. ЦСКА – «Химки», «Реал» сыграет с «Барселоной»

    Теги результаты ЦСКА Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Маккаби FOX Олимпиакос Кирольбет Баскония Барселона Ласса Реал AX Армани Эксчейндж Олимпия Баскетбол

    Сегодня в рамках 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоится встреча российских команд. Московский ЦСКА примет подмосковные «Химки».

    В другом принципиальном матче «Реал» дома сыграет с «Барселоной».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    12-й тур

    Олимпиакос Греция  –  Анадолу Эфес Турция 10:2 (1 четверть)
    Дата проведения
    13 декабря, 19.45, «Арена Мира и Дружбы»
    Онлайн матча
    Олимпиакос
    Принтезис (4), Милутинов (4), Стрелниекс (2), Уильямс-Госс (0), Везенков (0).
    Анадолу Эфес
    Мицич (2), Ларкин (0), Андерсон (0), Морман (0), Данстон (0).

    ЦСКА Россия  –  Химки Россия
    Дата проведения
    13 декабря, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Фенербахче Турция  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия
    Дата проведения
    13 декабря, 21.30, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Маккаби FOX Израиль  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    13 декабря, 22.05, «Менора-Мивтахим Арена»
    Онлайн матча

    Реал Испания  –  Барселона Ласса Испания
    Дата проведения
    13 декабря, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 10-1, Реал Испания – 9-2, ЦСКА Россия – 9-2, Анадолу Эфес Турция – 8-3, Олимпиакос Греция – 6-5, Милан Италия – 6-5, Барселона Испания – 6-5, Жальгирис Литва – 5-6, Панатинаикос Греция – 5-6, Бавария Германия – 5-6, Химки Россия – 4-7, Баскония Испания – 4-7, Гран-Канария Испания – 4-7, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-8, Будучность Черногория – 3-8, Дарушафака Турция – 1-10.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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