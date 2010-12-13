Александр Усик: «Если пойдут захватывать Лавру, я стану на сторону монахов»

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на вопросо о религии.

- Если радикально настроенные люди пойдут захватывать Лавру и проявлять насилие к монахам, какими будут ваши действия?

– Я стану на сторону монахов.

- Как относитесь к томосу для Украинской православной церкви?

– Если люди станут добрее друг к другу и начнут прощать какие-то обиды, которые сделали по отношению к ним, если они начнут любить своего ближнего так, как Всевышний нас любит, то тогда я за то, чтобы его давали.

Ничего не зависит, дадут томос или не дадут. Все зависит только от нас, только мы должны внутри себя создать и церковь, и семью, и любовь, и все остальное, – сказал Усик.

Константинопольский патриархат намерен предоставить автокефалию православной церкви Украины по запросу властей, что резко осуждается Русской православной церковью. В результате в Украине возник церковный раскол, что привело к давлению на священнослужителей УПЦ — их вызывают на допросы, обыскивают и вынуждают принять участие в «объединительном соборе», который должен провозгласить создание «новой церкви» Украины.

Усик во всех интервью подчеркивает, что он православный христианин.