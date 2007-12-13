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    «Спартак» наказан закрытием трибуны на матче с «Краснодаром» за расистские кричалки в адрес Гильерме

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия КДК РФС Открытие Арена Гильерме Краснодар Артур Григорьянц Чемпионат.com Футбол

    Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о наказании «Спартака» за проявления расизма со стороны болельщиков в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

    «По матчу «Спартак» — «Локомотив» прошлого тура. У нас есть материалы делегата и материалы СМИ об оскорблении вратаря «Локомотива» Гильерме по расовому признаку и цвету кожи, а также скандирование ненормативной лексики.

    На «Спартак» наложен штраф в размере 300 тысяч рублей, так как это рецидив.

    А также запрещен допуск зрителей на трибуну B на стадион «Открытие Арена» на один ближайший домашний матч чемпионата России по футболу. То есть игра с «Краснодаром», – сказал Григорьянц.  

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