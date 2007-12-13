«Спартак» наказан закрытием трибуны на матче с «Краснодаром» за расистские кричалки в адрес Гильерме

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил о наказании «Спартака» за проявления расизма со стороны болельщиков в матче 16-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

«По матчу «Спартак» — «Локомотив» прошлого тура. У нас есть материалы делегата и материалы СМИ об оскорблении вратаря «Локомотива» Гильерме по расовому признаку и цвету кожи, а также скандирование ненормативной лексики.

На «Спартак» наложен штраф в размере 300 тысяч рублей, так как это рецидив.

А также запрещен допуск зрителей на трибуну B на стадион «Открытие Арена» на один ближайший домашний матч чемпионата России по футболу. То есть игра с «Краснодаром», – сказал Григорьянц.