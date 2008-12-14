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    «Олимпиакос», «Славия» и БАТЭ вышли в плей-офф Лиги Европы. Известны все участники 1/16 финала

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    Сегодня определился состав участников плей-офф Лиги Европы-2018/19.

    В 1/16 финала после шестого тура вышли «Вильярреал», «Севилья», «Краснодар», БАТЭ, «Ренн», «Мальме», венский «Рапид», «Олимпиакос», «Селтик», «Славия» и «Генк».

    Ранее в плей-офф пробились «Арсенал», «Айнтрахт», «Динамо» Загреб, «Динамо» Киев, «Ред Булл Зальцбург», «Зенит», «Челси», «Лацио», «Спортинг», «Фенербахче», «Байер», «Бетис» и «Цюрих».

    Из Лиги чемпионов, заняв третьи места в своих группах, во второй по значимости еврокубок перешли «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория» и «Валенсия».

    Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится в понедельник, 17 декабря

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