Всего два клуба РПЛ вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2014/15

Только «Краснодар» и вышли в плей-офф еврокубков от России в нынешнем сезоне.

Петербуржцы заняли в своей группе Лиги Европы первое место, краснодарцы – второе.

Таким образом, всего два российских клуба вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2014/15. Тогда в 1/16 финала Лиги Европы пробились и «Динамо».

В сезоне-2015/16 три российских команды вышли в плей-офф («Зенит» – в ЛЧ, «Локомотив» и «Краснодар» – в ЛЕ), в сезоне-2016/17 – три («Ростов», «Краснодар» и «Зенит» – в ЛЕ), в сезоне-2017/18 – четыре (ЦСКА, , «Зенит» и – в ЛЕ).

Напомним, «Спартак» начинал нынешний европейский сезон в квалификации Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей уступил ПАОК и отправился в , где занял четвертое место в группе.

Последними в своих группах Лиги чемпионов также стали «Локомотив» и , не участвовавшие в квалификации.

Кажется, это был худший матч «Спартака» при Кононове