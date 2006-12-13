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    Всего два клуба РПЛ вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2014/15

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы Краснодар Футбол

    Только «Краснодар» и «Зенит» вышли в плей-офф еврокубков от России в нынешнем сезоне.

    Петербуржцы заняли в своей группе Лиги Европы первое место, краснодарцы – второе.

    Таким образом, всего два российских клуба вышли в плей-офф еврокубков впервые с сезона-2014/15. Тогда в 1/16 финала Лиги Европы пробились «Зенит» и «Динамо».

    В сезоне-2015/16 три российских команды вышли в плей-офф («Зенит» – в ЛЧ, «Локомотив» и «Краснодар» – в ЛЕ), в сезоне-2016/17 – три («Ростов», «Краснодар» и «Зенит» – в ЛЕ), в сезоне-2017/18 – четыре (ЦСКА, «Спартак», «Зенит» и «Локомотив» – в ЛЕ).

    Напомним, «Спартак» начинал нынешний европейский сезон в квалификации Лиги чемпионов, но по сумме двух матчей уступил ПАОК и отправился в Лигу Европы, где занял четвертое место в группе.

    Последними в своих группах Лиги чемпионов также стали «Локомотив» и ЦСКА, не участвовавшие в квалификации.

    Кажется, это был худший матч «Спартака» при Кононове

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